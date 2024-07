Riells i Viabrea demana a Salut que no deixi el municipi sense servei de pediatria al CAP

L'Ajuntament de Riells i Viabrea (Selva) demana a Salut que reconsideri la decisió de "deixar el municipi sense servei de pediatria" al CAP. En una carta, el consistori ha traslladat al Departament el seu "malestar" i "preocupació" per la mesura que, segons expliquen, els van comunicar a mitjans d'aquest mes al·legant que, per "motius organitzatius", aquest servei quedaria suspès a partir de l'1 de juliol i "fins a nou avís". L’alcalde en funcions del municipi, Felipe González, i la regidora de Sanitat, Anna Maria Cortès, diuen que poden entendre que durant l’estiu hi hagi menys cobertura, però qualifiquen "d'inadmissible" retirar el servei del tot.

En aquest sentit, a la missiva manifesten que la decisió té "conseqüències" més enllà de l'estiu perquè els ciutadans del municipi es troben "desemparats". En aquest sentit des de l’Ajuntament consideren que "la continuïtat del servei és imprescindible per guanyar-se la confiança de les famílies i que concebin el CAP com un espai permanent on els podran atendre en aquelles necessitats que tinguin".

Com a possible solució, l'Ajuntament proposa que s'estudiïn altres opcions com ara compartir pediatre amb els municipis veïns de Breda o Hostalric i que el metge es pugui desplaçar a Riells i Viabrea, almenys, un dia a la setmana.