El govern espanyol destina 2,99 milions d'euros a finançar la rehabilitació de l'edifici principal del Castell d'Hostalric

El ministeri d'Indústria i Turisme destinarà a Catalunya 27,8 milions d'euros a 11 projectes d'ajuntaments catalans per a l'impuls del seu patrimoni històric. Així consta al repartiment de la línia d'ajudes del Programa de Millora de la Competitivitat i de Dinamització del Patrimoni Històric amb ús Turístic que s'ha fet públic aquest divendres i que en total suposarà inversions de 208,5 milions a 92 projectes de tot l'Estat. Segons el Ministeri, els projectes han estat seleccionats tenint en compte les característiques de la destinació i la seva viabilitat, qualitat i potencionalitat turística. S'han prioritzat criteris de risc de despoblació.

A la demarcació de Girona el ministeri subvencionarà un sol projecte, concretament la rehabilitació de l'edifici principal del Castell d'Hostalric amb 2,99 milions d'euros.

A la demarcació de Barcelona, el Ministeri impulsa cinc projectes. Destina 2.987.346 euros a la rehabilitació de la Masia Freixa de Terrassa "amb criteris de millora de sostenibilitat, accessibilitat i connectivitat per dinamitzar el eu ús turístic".

També 2.899.471 euros a la "rehabilitació i valorització de les muralles medievals de Granollers per potenciar l'itinerari turístic i cultural". A Mataró 2.745.083 euros al projecte de rehabilitació i dinamització de la Vila romana de Torre Llauder.

A Vilanova i la Geltrú 1.522.363 euros per a "la centralitat cultural" de la vila i el "projecte de rehabilitació de la casa Santa Teresa i de l'obertura del Jardí Romàntic als visitants i la ciutadania".

Per últim a Palafolls 2.991.241 euros per a la conservació i restauració del Castells per completar actuacions ja previstes i plantejar.ne de noves.

A la demarcació de Lleida son dos projectes: El primer destina 2.733.769 euros per a l'ajuntament de Riner, amb l'objectiu de rehabilitar i restaurar la Casa Gran del Miracle, "un projecte que uneix patrimoni, cultura i música barroca al conjunt monumental".

I el segon 1.860.503 euros per a l'Ajuntament de La Floresta per al manteniment i rehabilitació del Castell de la Floresta.

En el cas de Tarragona, l'Estat recolzarà tres projectes. El que tindrà un import més important és la rehabilitació i la creació d'un espai virtual sobre la llegenda de Sant ordi a l'església de Sant Francesc i al pas de la ronda de la muralla de Mont Blanc. Aquesta iniciativa rebrà 2,99 milions.

El ministeri també té previst recuperar la muralla medial de Valls amb una dotació de 2,7 milions. finalment, s'invertirà 1,3 milions al projecte "Hifrensa viva" que pretén recolzar la darrera colònia industrial de Catalunya a la localitat de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.