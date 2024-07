Vídeo: Vandalitzen la pancarta de Puigdemont a Amer i en pengen una altra que diu "Puta Espanya" en diversos idiomes

El grup Seguim 1714, amb l'ajuda dels CDR, ha penjat a la plaça d'Amer una pancarta amb el lema "Puta Espanya" en diversos idiomes de països de la Unió Europea. Al peu de la pancarta es pot llegir: "El mural del MHP Puigdemont ha estat malmès per enèsima vegada. Aquesta és la nostra resposta". Aquesta acció és la resposta a la destrucció, per part d'uns desconeguts, de la pancarta anterior amb la fotografia del president a l'exili Carles Puigdemont i el lema "No surrender".

El mural, creat per Jordi Magrià, es va instal·lar per primera vegada en aquest lloc el 27 de gener del 2019, durant un acte organitzat pels CDR locals. L'autor ha compartit a X (antic Twitter) que va ser present per capturar el moment en què es va substituir el seu dibuix de Puigdemont per la nova pancarta. Amer és la localitat natal de Carles Puigdemont.