Operatiu contra productes esportius falsificats als mercats de Blanes i Lloret

La Policial Nacional ha comissat deu tones de productes esportius falsificats en set operacions fetes a Catalunya aquest juny i principis de juliol. En global, s'han intervingut 65.000 peces, com samarretes o calçat esportiu, relacionats amb esdeveniments com l'Eurocopa, la Copa Amèrica o els Jocs Olímpics de París. Els articles intervinguts han suposat una defraudació de més de 2 milions d'euros, però el seu valor en el mercat s'enfila fins als 11 milions. Les actuacions s'han fet a Barcelona, Tarragona, Blanes, Lloret de Mar, les Borges del Camp i Cabrera de Mar. S'han detingut deu persones per un presumpte delicte contra la propietat intel·lectual. "La macrooperació suposa un gran cop", ha dit el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto.

El macrooperatiu es va iniciar en una actuació a Madrid on es van intervenir unes 36.000 peces esportives, les quals tenien com a destí els municipis turístics i de costa de Catalunya i altres punts d'Espanya. Prieto ha explicat que s'ha desarticulat una fàbrica a Cabrera de Mar, on es van trobar 4.000 samarretes preparades per ser distribuïdes i també una altra nau industrial a les Borges del Camp on es feia l'embalatge i s'emmagatzemen els productes falsificats. A banda, també s'han inspeccionat altres establiments comercials. A Cabrera de Mar, es van detenir tres de les deu persones arrestades. Algunes d'elles es trobaven en situació irregular i també tenen antecedents per delictes contra la propietat intel·lectual.

"Suposa un gran cop, no és fàcil produir aquests materials, venen a través de ports o carretera i no ve el producte falsificat sencer, sinó que moltes vegades, s'acaba de rematar als tallers clandestins per evitar una inspecció; després s'introdueixen les marques, tenen un treball d'exactitud preocupant", ha afirmat el delegat del govern espanyol. En la roda de premsa feta aquest dilluns a la comissaria de Tarragona, Prieto ha remarcat la falsificació d'articles tenen "moltes repercussions", ja que estan relacionades amb altres tipus de delictes com el blanqueig de capitals, el crim organitzat o d'explotació laboral. També, sosté, suposen una "gran" pèrdua econòmica per a les empreses i llocs de treball.

En la mateixa línia s'ha manifestat el comissari cap de la brigada Delinqüència Especialitzada de la UDEV central de la Policial Nacional, Agustín Juan Vázquez, qui ha explicat que l'operatiu "intenta impedir" que les falsificacions arribin al seu destí. "Amb la investigació d'aquest delicte, es pretén protegir l'economia, la desocupació i la salut, hi ha productes que es venen al carrer i no sabem com han estat fabricats, també s'han de tenir en compte que on hi ha crim organitzat, hi ha blanqueig i això generarà més delinqüència", ha subratllat el comissari.

Alhora, ha destacat que les deu tones intervingudes s'emmarquen en el context d'esdeveniments esportius que se celebren aquest estiu. "L'increment de venda de productes esportius, no s'emmarca només a Catalunya, sinó a Espanya, tindrem més detencions i s'intervindran una quantitat molt important de materials", ha afegit el responsable policial. De fet, la investigació continua oberta: "Estem treballant en una altra línia d'investigació, tot el material es fabrica a la Xina i amb organitzacions internacional estem intentant determinar el punt d'Europa des d'on s'estan distribuint -les falsificacions-".