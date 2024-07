Tossa de Mar recupera més de set tones de roba usada en mig any

Tossa de Mar ha recuperat més de set tones de roba usada en el primer semestre de l'any segons les dades de l'empresa que gestiona el residu tèxtil en el municipi selvatà, Humana People to People. En total, més de 21.000 peces de roba van tenir una segona vida en comptes d'anar a l'abocador.

Humana calcula que la gestió responsable va permetre a Tossa deixar d'emetre 47 tones de diòxid de carboni. A banda dels beneficis mediambientals, l'acció també té un impacte en l'economia circular del poble.

El residu tèxtil (roba, calçat, complements i tèxtil de la llar que ja no s'utilitza) es recull un o dos cops per setmana als diferents contenidors que Humana té distribuïts per diferents municipis per, posteriorment, classificar i donar-li un nou ús a la seva planta.

Tot i els bons resultats, el promotor nacional d'Humana, Rubén Fernández, creu que es poden millorar els resultats: "La recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una segona vida: gairebé el 60% se'n pot reutilitzar i el 32%, reciclar. El primer objectiu sempre és la reutilització perquè la peça de roba més sostenible és la que ja s'ha fabricat i no té més costos ni impacte de producció. Per això és important que la roba de què ens desfem es dipositi en el contenidor corresponent, perquè malauradament gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat, sinó a la brossa".