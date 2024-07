El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva va recollir 922 animals durant el 2023

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) va recollir 922 animals durant el 2023, dels quals 809 són gossos i 113 són gats. Les dades milloren lleugerament el nombre de recollides fetes durant el 2022, en el qual es van gestionar 1.052 animals (907 gossos i 145 gats).

Els dos municipis de la província amb un major nombre de serveis són Lloret de Mar i Vidreres, amb 163 (110 gossos i 53 gats) i 162 animals recollits (152 gossos i 10 gats) respectivament. Un altre dels municipis on també es van haver de fer molts serveis és Maçanet de la Selva, amb 123 animals, majoritàriament gossos.

Segons les dades anuals recollides anualment pel CAAS, aquest 2023 es va modificar la tendència creixent en el nombre d'animals recollits, la qual cosa continua el canvi de la tendència decreixent que s'anava observant fins abans de la pandèmia.

El CAAS insisteix que s'ha de diferenciar entre animals recollits i abandonats. Per aquest motiu, els animals recollits (gossos, gats i fures) es classifiquen segons perdut-recuperat, l'animal és recollit en un període de temps curt pel seu amo, o abandonat, que és recollit però mai recuperat. De fet, el conseller de Sostenibilitat del Consell Comarcal de la Selva, Roger Puigdevall ha recalcat que el realment condiciona el servei, i comporta un fort impacte en la gestió, és la recuperació o no dels animals recollits: "no és el mateix un gos que s'ha escapat i que el venen a recuperar de forma immediata que aquell que s'hi està dos o tres dies, o aquell altre que no vindran mai a recuperar i, en conseqüència, passarà a tenir la condició d'abandonat".

Menys gossos abandonats l’any 2023

L'exercici del 2023 es va tancar amb una xifra de 633 animals abandonats (428 gossos i 105 gats). El 48% dels gossos gestionats pel CAAS durant el 2023 han estat recuperats pels seus propietaris, una tendència mantinguda durant els darrers anys. Les dades del CAAS són lleugerament inferiors en comparació a les d'altres entitats, on el percentatge és del 53%.

Respecte de la localització on es produeixen més abandonaments, el CAAS indica que el percentatge d'animals abandonats és molt més alt en aquells municipis amb urbanitzacions de segones residències. Els principals motius són: camades no desitjades, obligació d'haver d'abandonar l'habitatge i al nou destí no admeten gossos, mort dels propietaris, normalment per avançada edat, i els hereus no volen els gossos, separacions de nuclis familiars, entre altres. Les dades més alarmants són a Vidreres i Maçanet de la Selva, municipis de menys de 10.000 habitants, amb una taxa d'abandonament d'un gos per cada 100 habitants.

Per altra banda, el nombre gossos recollits i retornats als seus propietaris durant l'any 2023 va ser de 381. Les dades només inclouen els animals gestionats des del CAAS, per això s'atreveixen a afirmar més del 75% dels animals recollits als carrers i camins de la comarca són recuperats pels seus propietaris.

L'adopció, una prioritat ciutadana

Les dades del 2023 també confirmen un canvi de tendència en els ciutadans, que prefereixen l'adopció a comprar una mascota. Segons el CAAS, els ciutadans s'han tornat "més animalistes i solidaris". Aquest canvi de percepció es va començar a produir el 2019 i s'ha mantingut després de la pandèmia a la Selva.

Aquest darrer any van ser adoptats al CAAS un total de 408 animals (313 gossos i 95 gats) mantenint la tendència dels darrers anys. El nombre d'adopcions va molt vinculat al tipus d'animals recollits, en el cas de cadells i races petites les adopcions són del 100% en menys d'un mes, mentre que en altres les adopcions poden trigar dos o tres anys. També s'observa que cada vegada es van adoptant més gats, principalment cadells.

Del conjunt de gossos adoptats, un 89% són adopcions de ciutadans particulars i, la resta, un 11% són mitjançant la col·laboració de protectores nacionals i internacionals. En el cas dels gats, el 76% de les adopcions són de particulars i la resta d'entitats protectores, especialment l'APAP de Tossa de Mar.

Modernització de les instal·lacions

Coincidint amb la presentació de les dades del 2023, el CAAS també ha presentat les noves instal·lacions, que s'han modernitzat per tal de millorar la qualitat dels animals residents. La inversió per part del Consell Comarcal de la Selva ha estat de 143.000 euros.