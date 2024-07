Un conductor molt begut s'accidenta a Maçanet de la Selva amb els tres fills menors al cotxe

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un turisme de 47 anys que es va accidentar a l'autopista AP-7 a Maçanet de la Selva i que circulava amb una taxa d'alcoholèmia més de cinc vegades superior a la permesa. A més, a dins el cotxe l'arrestat hi duia els tres fills menors d'edat que, com el conductor, van quedar il·lesos. Els fets van passar aquest dimarts pels volts de tres quarts de deu del vespre. Els Mossos van rebre l'avís que un cotxe havia sortit de la via al quilòmetre 85,5 de l'AP-7, a l'altura de Maçanet de la Selva. Quan els agents van arribar es van trobar un cotxe que havia topat contra la tanca que separa l'asfalt del marge de la via.

Els policies van comprovar que a dins hi havia el conductor i tres criatures menors d'edat a dins del vehicle, tots ells aparentment sense patir ferides. Després d'assegurar la zona, els Mossos van fer les proves d'alcoholèmia al pare, que va donar positiu. En concret va registrar 1,39 mg/l, quan el màxim permès és de 0,25. Això suposa que superava gairebé per sis el màxim permès.

L'home, que no tenia antecedents va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit i aquest dimecres ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners. Pel que fa als tres menors, els Mossos els van lliurar a un familiar perquè se'n fes càrrec.