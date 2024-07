El Govern accelera la futura dessaladora de Blanes

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha definit les dues futures dessalinitzadores de Catalunya com a "actuacions de gran importància", després del pas donat aquest dimarts pel Consell de Ministres. El Govern ha aprovat la modificació del conveni de gestió d'Acuamed, l'empresa estatal d'aigües, perquè es construeixin totes dues plantes i després se cedeixin a la companyia ATL (Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat), titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Segons Ribera, la primera dessalinitzadora a escometre's, perquè compta amb "un estat de tramitació més avançat", serà 'Tordera II', a Blanes, una planta que servirà com a ampliació de l'actual dessalinitzadora existent. Produirà 60 hm³, el triple d'aigua de la qual genera avui dia. Aquesta quantitat equival a la capacitat de l'embassament Darnius Boadella, a l'Alt Empordà, que es troba al 22,7% del seu volum màxim. Mesos enrere, després d'una reunió entre la ministra i el conseller David Mascort, es va anunciar que la dessalinitzadora de la desembocadura del Tordera estaria llesta el 2029.

No obstant això, Ribera ha afirmat avui que podria acabar-se a finals de 2028: "La Generalitat ja ha avançat en el desenvolupament del projecte i en la disposició dels terrenys". Això, a priori, ha d'agilitzar els pròxims tràmits. El primer d'ells serà la licitació, que segons la ministra, serà "immediata".

Aquesta infraestructura tindrà la capacitat de proveir d'aigua tant a les comarques de Girona com a la regió metropolitana de Barcelona. Sobre el paper, ha de servir per continuar reduint el transvasament d'aigua del Ter cap a Barcelona i així blindar el cabal ambiental del Ter.

L'altra dessalinitzadora pendent és la del Foix, entre Cubelles i Cunit. Aquesta segona planta, l'execució de la qual està prevista per a finals de 2028 o principis de 2029 si no hi ha canvis, serà la segona que es construirà i podrà subministrar aigua tant a les comarques de Tarragona com a les de Barcelona.

La inversió total ascendeix a 513 milions d'euros: 223 per a la del Foix i 290 per a la de Tordera. Les plantes es finançaran amb fons europeus en concepte de crèdits que hauran de retornar-se. És a dir, acabaran sufragant-se amb els impostos dels ciutadans.