Un home s'enfronta a 28 anys de presó per violar dues menors a Caldes

Un home s'enfronta a 28 anys de presó per haver violat presumptament dues menors a Caldes de Malavella el 2019. La secció tercera de l'Audiència de Girona l'havia de jutjar avui però no s'ha presentat. Segons la seva defensa, l'home està tutelat per una fundació perquè té problemes de salut, i la fiscal ha demanat que se'l citi per fer-li un examen forense que determini si té afectades les seves capacitats i si pot comparèixer al judici. Per tant, la vista s'ha suspès a l'espera que es duguin a terme aquestes peticions. Aquesta és la segona vegada que el judici s'ha de suspendre.

Segons indica la fiscalia, ambdues violacions van tenir lloc el mateix dia, la tarda del 9 de gener de 2019, i l'acusat les havia conegut a través d'Instagram. Aquell dia havia citat a les menors, ambdues de 14 anys, a diferents localitzacions del municipi. Cap a les quatre va trobar-se amb una d'elles a l'estació de tren del municipi, i després de dur-la a una part de darrere, i "sent perfectament conscient de l'edat de la víctima", va començar a fer-li tocaments. Tot plegat amb el "ferm propòsit de satisfer el seu desig sexual i menyscabar la seva indemnitat sexual", afirma la fiscalia.

Tot i la negativa de la víctima, l'home, que llavors tenia 18 anys, va continuar amb els tocaments i va dur-la a una zona d'aparcament i va agredir-la sexualment. En un moment donat la menor va aconseguir fugir, i el processat la va seguir i va fer-la caure a terra d'una empenta.

Posteriorment, van anar a trobar l'altra menor en un altre punt del municipi, on l'acusat va actuar amb el mateix ànim, fent tocaments i posteriorment agredint-la sexualment. L'acusació pública subratlla que va impedir en tot moment que la víctima es defensés mitjançant la força. A conseqüència dels fets, la víctima va patir un trastorn que va requerir un tractament psicològic durant mig any.

Per aquests fets, la fiscalia demana a l'acusat 28 anys de presó per dos delictes d'agressió sexual amb accés carnal. També sol·licita una multa de 480 per empènyer la menor, i la prohibició de comunicació i contacte amb les menors durant 10 anys. Com a mesures auxiliars, demana que se l'inhabiliti el dret a la pàtria potestat o qualsevol cura a altres persones per un temps de 10 anys. Així mateix, durant 15 anys vol que no pugui treballar en contacte amb menors d'edat.

Pel que fa a la indemnització, vol que indemnitzi a cadascuna de les víctimes amb 10.000 euros.