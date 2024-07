L'Associació de Persones Sordes de Blanes i la Selva comença a celebrar el seu 40è aniversari

El passat cap de setmana l'Associació de Persones Sordes de Blanes i la Selva va començar la celebració del seu 40è aniversari. L'entitat va començar la commemoració amb una festa inaugural dissabte passat, en la qual també es van presentar les diferents activitats que es faran al llarg d'aquest any des de l'organització.

L'acte el van encapçalar l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i el president de l'entitat, Ricard Corominas, acompanyats de la tinent d'alcalde d'Acció Social, Glòria Agudo, així com de bona part de la junta de l'entitat. L'objectiu de l'associació és organitzar activitats culturals i esportives adequades per a les persones sordes, amb problemes d'accés a aquest tipus d'activitats.

L'Associació de Persones Sordes de Blanes i la Selva es va fundar el 1984. Des de llavors, no ha deixat d'organitzar esdeveniments periòdicament, principalment a través de la seva secció esportiva. Treballen per a la integració dels seus associats i associades, i per celebrar aquestes quatre dècades farcides d'activitat, es va inaugurar una exposició commemorativa farcida de fotografies que reflectien tots aquests anys d'esforç dels seus integrants.

Una de les activitats que es volen organitzar durant el 40è aniversari és el Campionat Internacional de Petanca per a Persones Sordes, un ambiciós projecte que van exposar a l'alcalde i a la regidora d'Acció Social per comptar amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.