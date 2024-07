Els reis i les seves filles es reuneixen a Lloret de Mar amb premiats Princesa de Girona

Els reis, la princesa Elionor i la infanta Sofia han mantingut aquest dimarts una trobada amb premiats d'edicions anteriors de la Fundació Princesa de Girona a Lloret de Mar la vigília de la cerimònia de lliurament dels guardons aquest any.

La trobada ha tingut lloc en un hotel del municipi de la Costa Brava després que la princesa i la infanta visitessin aquesta tarda el taller de l'artista català Jaume Plensa a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) per conèixer la seva obra.

La Fundació ha optat aquest any per celebrar la seva gala anual i les activitats prèvies a Lloret de Mar, governada pel PSC, davant la impossibilitat d'organitzar-les a l'Auditori de la ciutat de Girona, seu de l'acte entre el 2009 i el 2017.

Des del 2018, l'equip de govern municipal, en mans dels independentistes, es nega a cedir el recinte públic a l'entitat que presideix Elionor de Borbó com a gest de rebuig a la Corona i al discurs que Felip VI va fer un any abans contra el desafiament sobiranista. Aquest veto ha portat la Fundació a variar cada any la seu de la cerimònia, que l'any passat es va celebrar en un hotel de Caldes de Malavella (Selva).

Els guardonats d'enguany

La trobada amb joves premiats per la Fundació és una de les cites habituals de la família reial a l'agenda d'actes previs a la gala.

Durant la jornada d'avui, se succeiran les activitats en què participaran els reis i les seves filles o bé només aquestes amb joves i patrons de la fundació.

La Fundació commemora el 2024 el seu 15è aniversari dedicat a fomentar la formació i l'emprenedoria entre la joventut a través de diferents programes. A això s'uneixen els premis destinats a joves d'entre 16 i 35 anys amb una dotació de 20.000 euros.

Els guardonats aquest any són l'arquitecte Daniel Millor Vela (Social); l'actriu Victòria Luengo (Art); el biòleg Moisés Expósito-Alonso (Investigació) i l'emprenedor social Antonio Espinosa de los Monteros (Empresa). Completen el palmarès l'enginyera química guatemalenca Susana Arrechea i la química veneçolana Yarivith González Penya reconegudes amb el Premi Internacional 2024.