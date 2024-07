Lloret de Mar condemna un cas de maltractament animal a la masia ocupada de Can Buch

L'Ajuntament de Lloret de Mar condemna un cas de maltractament animal a la finca de Can Buch, una masia ocupada per diverses persones al barri del Rieral. Els fets es van fer virals aquest dimarts on es veia un vídeo on un home agredia un gos. A més, també es veien altres animals lligats tot el dia i sense possibilitat de moure's pocs metres d'on estaven. L'Ajuntament de Lloret de Mar va presentar el passat 27 de juny una denúncia per poder rescatar els animals, però la justícia no ha resolt. Arran del vídeo, han estat els mateixos veïns de la zona els qui han rescatat els animals de la casa on estaven patint els maltractaments.

L'Ajuntament, que ha carregat contra la lentitud de la justícia en aquest cas, ha volgut agrair el "compromís" dels ciutadans i explica que està en contacte amb les associacions animalistes per tal de trobar solucions amb les "eines legals disponibles". També ha assenyalat que vol proporcionar un espai on els animals puguin estar segurs i ben cuidats, amb el tractament veterinari necessari i la supervisió adequada.

També ha deixat clar que prendrà "les mesures pertinents" contra l'autor dels maltractaments, un home que en el vídeo se'l veu mig nu agredint un gos. " Encara queda molt camí per recórrer per garantir els drets dels animals, i reiterem que el maltractament animal no té cabuda a Lloret de Mar. És deure del consistori actuar amb fermesa per assegurar la seva protecció i benestar", conclou el consistori en un comunicat.