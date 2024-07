La Policia Municipal de Vidreres desmantella una plantació de 3.892 plantes de marihuana

Agents de la Policia Local de Vidreres i dels Mossos d'Esquadra van detenir tres homes de 23, 31 i 39 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els fets es van produir ahir, 9 de juliol quan els Mossos d'Esquadra juntament amb la Policia Local de Vidreres van realitzar un operatiu conjunt per tal de desmantellar una plantació exterior de marihuana a la zona boscosa de la Torre de Can Llobet. El desmantellament també va comptar amb la col·laboració de l'ADF.

El dia abans la Policia Local de Vidreres va tenir coneixement, gràcies a la col·laboració ciutadana, que a la zona dels pantans de Can Llobet sesentia una forta olor d'aquesta planta i que, per tant, hi podia haver un cultiu de marihuana.

Quan la Policia Local de Vidreres va anar a fer comprovacions van localitzar un gran cultiu i tres homes que suposadament cuidaven la plantació, que van quedar detinguts.

En l'operació es van localitzar 5 parcel·les conreades amb un total de 3.832 plantes d'una alçada d'entre 80 centímetres i un metre, un campament muntat amb una tenda de campanya amb una taula de càmping i restes de menjar, una bombona de butà connectada a uns fogons per cuinar i moltes deixalles escampades pel terra.

Als voltants, es van localitzar dues piscines grans connectades entre elles, eines de cultiu com xerracs, pales, serres de mà, productes d'adob i mànegues d'aigua desplegades al llarg dels camps i connectades entre les piscines.

Els detinguts passaran pròximament a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.

El cap de la Policial Local de Vidreres, Raül Real, va remarcar la importància de la col·laboració ciutadana i la bona sintonia amb els Mossos d'Esquadra per a realitzar actuacions conjuntes.