Unes 150 persones protesten a Lloret de Mar contra la presència del rei a l'entrega de premis Princesa de Girona

Unes 150 persones, segons la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, i 300, segons l'organització, s'han manifestat a Lloret de Mar contra la presència del rei Felip VI a l'entrega de premis Princesa de Girona. La concentració s'ha fet enmig d'un fort desplegament policia,l tot i que ha transcorregut sense incidents i cap a tres quarts de vuit del vespre s'ha dissolt. La protesta ha començat poc després de les sis de la tarda a l'estació d'autobusos i s'ha desplaçat entre crits de 'Independència' i 'Fora els Borbons' a uns 250 metres d'on es feia l'entrega de guardons, al Palau de Congressos. A l'acte, hi ha hagut actuacions musicals i parlaments de diputats i membres d'ERC, la CUP i Junts, i del president de l'ANC, Lluís Llach.

La manifestació ha començat poc després de dos quarts de set de la tarda. Els congregats han sortit de l'estació portant una pancarta on s'hi podia llegir 'Fora la monarquia. Visca la terra' i entre crits de 'Fora Borbons' i càntics independentistes.

Els concentrats han recorregut a peu els escassos 500 metres que separen l'espai del darrer punt -a tocar del teatre municipal- on els Mossos els han permès arribar. En aquest punt, s'ha establert un fort desplegament policial amb diversos efectius i furgonetes de la Brigada Mòbil (BRIMO) i l'Àrea de Regional de Recursos Operatius (ARRO).

Un cop aquí han començat els parlaments. Des de la coordinadora antimonàrquica han llegit un manifest on han acusat el Departament d'Interior d'haver "sabotejat" l'acte. "L'acord era de 100 metres i ens han desplaçat 250 metres. S'han tret de la màniga una exagerada distància de perímetre de seguretat", han afirmat. També han denunciat que l'Ajuntament de Lloret de Mar els ha impedit muntar un escenari, tal i com preveien, amb l'argument que en cas d'incendi a Tossa de Mar els Bombers no podrien passar.

En aquest sentit, el coordinador de l'entitat antimonàrquica, Quim Tell, considera que se'ls ha "vulnerat el dret a protesta" i n'ha culpat directament Interior. "Volem mostrar el nostre malestar perquè se'ns ha trepitjat per quarta vegada el dret de protesta i la llibertat d'expressió. La Generalitat està segrestada per un Estat que emana de la dictadura", ha assenyalat.

Tell ha coincidit amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, que ha mostrat el seu "total suport" a la manifestació contra la monarquia. "Som republicans i volem ser independents i en ple segle XXI ens preguntem què fem amb un Rei com aquest a casa. Per això ens manifestem", ha conclòs Llach.

Durant l'acte, s'han fet diverses actuacions musicals i diversos parlaments. Entre ells, els de la diputada de Junts Carme Renedo, el de la CUP Dani Cornellà o l'exconsellera i membre d'ERC, Dolors Bassa. També han dirigit unes paraules als assistents el membre del Consell per la República David Caldeira, a banda de Tell i Llach.

La protesta ha transcorregut sense incidents i s'ha tancat amb el cant de 'El Segadors' cap a tres quarts de vuit del vespre. Poc després la via s'ha reobert al trànsit.