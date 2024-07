Detecten a la Selva 479 punts d'aigua nous susceptibles a allotjar tortugues d'estany

La Fundació Emys, amb seu a Riudarenes i dedicada a la protecció de la tortuga d'estany, ha pogut detectar 479 punts d'aigua nous susceptibles a allotjar tortugues d'estany (Emys orbicularis). El treball s'ha fet gràcies a la Convocatòria de Medi ambient 2023 de CaixaBank i permetrà actualitzar l'àrea de distribució d'aquesta espècie en perill al territori per millorar la conservació d'aquestes tortugues. Entre les actuacions de conservació previstes hi ha millorar la connectivitat entre els nous punts trobats per ampliar l'hàbitat de les tortugues.

El projecte ha permès també fer més fondes algunes basses i crear regs de drenatge de l'aigua de pluja per incrementar la seva permanència durant els períodes més crítics. A més, s'ha millorat l'hàbitat de les tortugues d'estany, protegit nius, disminuït la pressió exercida per les espècies exòtiques i sensibilitzat a la societat a través de jornades de voluntariat, visites guiades i un vídeo divulgatiu. La Fundació Emys espera que aquestes actuacions tinguin beneficis com l'augment del nombre de juvenils i nounats o la millora de les condicions hidrològiques del seu hàbitat.

Tortuga d'estany

La tortuga d'estany (Emys orbicularis) és un queloni d'aigua dolça que a Catalunya es troba al tram mitjà i baix del Ter, Estany de Banyoles, Estany d'Ivars i Vila-Sana, Delta de l'Ebre, Séquia Major de Salou i Conca de la Tordera. La població d'aquesta darrera és l'única que es manté estable de manera natural i la més gran del nord-est peninsular, amb més de 400 individus.

No obstant això, l'espècie està catalogada com en perill al territori a causa d'una pèrdua de l'àrea de distribució major del 50% en els últims 30 anys, segons el catàleg de fauna amenaçada de Catalunya del 2022. A la Conca de la Tordera, per la seva situació d'aïllament, climatologia suau i nivell freàtic elevat, disposa de tot un entramat de basses temporànies, naturals i artificials, que es tradueix en un sistema de zones humides d'elevada importància biològica i crea una sèrie de connectors que fan un espai ideal per la tortuga d'estany. Tot i això, fins fa poc, els esforços només s'havien centrat a estudiar els pocs punts coneguts.

Ara, gràcies a la Convocatòria de Medi ambient 2023 de CaixaBank, sembla que aquesta zona es podrà ampliar gràcies a la prospecció de 479 nous punts d'aigua on podria viure l'espècie.