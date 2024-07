Èxit d'assistència en la 23a Desfilada de Vestits de Paper de Blanes

La 23a Desfilada de Vestits de Paper organitzada per l'Associació de Pensionistes i Jubilats del Casal Benet Ribas ha tornat a ser un èxit d'assistència i una reivindicació de les dissenyadores i modistes no professionals. La plaça d'Espanya de Blanes es va omplir per veure l'edició d'enguany.

Els vestits han estat dissenyats pel Taller de Vestis de Paper i són autèntiques peces de prêt-à-porter. Les models que les van vestir acostumen a ser dones del casal, però des de ja fa unes edicions, s'hi afegeixen models més joves, que en la majoria dels casos són familiars de les modistes.

Com a mestre de cerimònies, presentant una a una totes les creacions, va actuar la presidenta de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, Rosa Tatay, que precisament també lluïa un elegant vestit de cerimònia de color negre. Entre els assistents a la desfilada hi havia l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat pel tinent d'alcalde de la Gent Gran, Mario Ros; la tinent d'alcalde d'Acció Social, Glòria Agudo; i la regidora de Participació Ciutadana, Estefanía Romero.