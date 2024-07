Lloret inaugura el nou centre cívic del Molí

L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, acompanyat del regidor de Participació Ciutadana, Carlos Costa; el regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez, i el president de l'Associació de Veïns del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua, Aitor Robles, han inaugurat el Centre Cívic el Molí. Durant l'acte s'ha fet el descobriment de placa a la façana del local i una visita institucional a les instal·lacions.

El nou Centre Cívic del Molí donarà servei a tot el municipi i en especial als barris del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua, uns 2.705 veïns, dels quals més d'un 24% són originaris de 38 nacionalitats diferents de l'espanyola. Aquesta zona presenta una densitat de població de les més elevades de Lloret, conjuntament amb la dels barris confrontants de Can Carbó-Mas Baell i de Can Ballell.

Adquirir aquest nou equipament va costar al consistori 95.000 euros. L'espai compta amb una superfície de 125 metres quadrats. La situació del nou equipatge municipal és clau segons el regidor de Participació Ciutadana, Carlos Costa: "està ubicat en una via comercial molt cèntrica, enfront de la plaça dels Drets Humans i molt a prop de la plaça de les Regions, dues zones d'especial afluència, que garanteix la seva visibilitat fàcil accés". L'antiga localització de centre cívic serà ara un magatzem de la Secció de Patrimoni Cultural.

A banda de la funció associativa, el Centre Cívic el Molí també servirà per fer-hi programes dels Serveis Especialitzats d'Atenció Social de Benestar i Família com la Tarda Jove, l'Espai Jove de salut o el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF). Amb el del Molí, la xarxa de centre cívics de Lloret de Mar creix fins a cinc.