Comencen les obres del ferm a la carretera C-152 entre Santa Coloma de Farners i el trencant de l'Eix Transversal

El departament de Territori ha iniciat aquesta setmana els treballs de manteniment i reparació de la carretera C-152. Aquests treballs d'apedaçat i millora superficial del ferm es realitzaran entre el PK 0+000 al PK 3+500, que corresponen al tram de carretera entre Santa Coloma de Farners i el trencant de l'Eix Transversal. El pressupost per completar aquests treballs, que està previst que durin dues setmanes i estiguin totalment acabades abans del 19 de juliol, és de 334.600 euros.

En concret, les obres consistiran en la reparació de les zones en què el ferm està malmès i la millora del paviment asfàltic amb una capa d'aglomerat en calent. Posteriorment, es reposarà la senyalització horitzontal dels trams de via afectats.

La circulació del trànsit a la via quedarà afectada per talls intermitents del carril en el qual s'estiguin realitzant les reparacions del ferm. En tot moment, es podrà continuar circulant per la carretera amb una afectació mínima pel tall d'un carril de circulació, en horari diürn de 8 del matí a 7 de la tarda.