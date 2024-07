L’Associació de Persones Sordes festeja el 40è aniversari

El cap de setmana passat els blanencs van donar el tret de sortida d’una commemoració que s’allargarà durant els pròxims mesos, ja que l’Associació de Persones Sordes de Blanes i La Selva celebra el seu 40è aniversari i té preparades diverses activitats.

El primer d’aquests actes va tenir lloc el dissabte de la setmana passada. L’esdeveniment va anar encapçalat per l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández i el president de l’entitat, Ricard Corominas, acompanyats de la tinent d’alcalde d’Acció Social, Glòria Agudo, així com de bona part de la junta de l’entitat.

Entre les celebracions que l’entitat blanenca ha organitzat per als pròxims mesos s’inclou una conferència sobre la seva història, que tindrà lloc el dia 21 de setembre, però també tenen previst fer un banquet de celebració per commemorar l’efemèride, entre altres activitats que tenen programades. De totes aquestes, però, la més destacada és el Campionat Internacional de Petanca per a Persones Sordes.

L’objectiu d’aquesta entitat és organitzar activitats culturals i esportives adequades per a persones sordes, amb problemes d’accés a aquest tipus d’activitats. A més, l’associació pertany a la Federació de Persones Sordes de Catalunya, i des que es va crear l’any 1984 no ha deixat d’organitzar esdeveniments periòdicament, principalment a través de la seva secció esportiva.

Durant els seus anys de vida l’Associació de Persones Sordes de Blanes i La Selva han anat amuntegant una bona quantitat de trofeus i copes esportives que es poden veure a les prestatgeries de la seva seu. L’èxit més recent és que una de les seves esportistes, Montse Fernández, es va classificar com a MVP (Most Valuable Player) al Campionat Europeu de Petanca per a persones sordes celebrat a Bèlgica l’any passat.