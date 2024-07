Lloret de Mar Inaugura el nou Centre Civic el Molí

Lloret de Mar acaba d’inaugurar el Centre Cívic el Molí, que està situat en una planta baixa a la cantonada entre l’Avinguda de les Regions i el carrer Doctor Josep Roig i Raventós.

L’acte d’inauguració va tenir lloc el passat dijous 11 de juliol quan es va descobrir la placa de la façana del local i es va fer una visita institucional a les instal·lacions. Hi van participar l’alcalde Lloret, Adrià Lamelas, acompanyat del regidor de Participació Ciutadana, Carlos Costa; el regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez, i el president del president de l’Associació de Veïns del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua, Aitor Robles.

Segons l’Ajuntament, aquest nou Centre Cívic el Molí donarà servei a tot el municipi,però sobretot als barris del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua, que entre tots tres sumen 2.705 veïns i veïnes, dels quals més d’un 24% són originaris de 38 nacionalitats diferents de l’espanyola, i amb una densitat de població de les més elevades juntament amb la dels barris confrontants de Can Carbó-Mas Baell i de Can Ballell.

Aquest nou equipament es va adquirir amb un preu de compra de 95.000,00 € i compta amb una superfície de 125 m². Com va explicar Costa, «està ubicat en una via comercial molt cèntrica, davant de la plaça dels Drets Humans i molt a prop de la plaça de les Regions, dues zones d’especial afluència, que garanteix la seva visibilitat fàcil accés».

Altres funcions

Més enllà de la funció que té com a espai associatiu, el Centre Cívic el Molí també desenvoluparà altres programes dels Serveis Especialitzats d’Atenció Social de Benestar i Família com és la Tarda Jove, un projecte destinat als joves del municipi a partir dels 12 anys; l’Espai Jove de Salut, un servei d’atenció psicosocioeducatiu per a adolescents de 12 a 25 anys per fer promoció de la salut emocional i la prevenció de conductes de risc; o el SOAF, el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies, un servei preventiu d’orientació, assessorament i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social, entre d’altres.

En relació amb aquesta funció, Pérez va declarar que «continuem treballant amb una estratègia de prevenció i d’oferir eines pel desenvolupament integral dels nostres veïns i veïnes i especialment per als joves i adolescents d’entre 12 i 25 anys i les seves famílies. En aquest sentit, disposar un espai cèntric al barri és molt positiu per acostar i donar a conèixer aquests serveis a la ciutadania».