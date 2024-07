Blanes habilitarà busos llançadora durant tots els dies del concurs de focs per rebre més de mig milió de visitants

L'Ajuntament de Blanes posarà busos llançadora durant els cinc dies del concurs de focs artificials, després dels bons resultats de la prova pilot de l'any passat. El servei cobrirà la ruta entre la zona esportiva -on hi ha els aparcaments dissuasius- fins al centre del poble on es fan els focs. A més, hi haurà prioritat pels autobusos per tal que puguin donar resposta a la quantitat de persones que s'acumularan. En aquest sentit, l'Ajuntament calcula que superarà el mig milió d'habitants els cinc dies de concurs. Especialment alta es preveu l'assistència de gent el divendres i el dissabte on la quantitat d'espectadors s'incrementa. Per garantir la seguretat del concurs hi haurà 300 efectius policials de diferents cosses i unitats antidron.

Per això, l'horari de bus es reforçarà aquests dos dies. Mentre que dimarts dimecres i dijous hi haurà servei des de les set de la tarda fins a la mitjanit, el cap de setmana s'iniciarà a les cinc de la tarda fins a les tres de la matinada. L'any passat ja es va fer una prova pilot durant dos dies amb els busos i l'Ajuntament ha decidit ara ampliar-ho tots els dies de concurs, arran de la bona experiència.

El Pla de Seguretat i Emergències inclou per tercer any seguit la presència d'unitats antidrons dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. L'objectiu és evitar que es produeixin incidents amb espectadors que puguin portar drons per agafar imatges aèries de l'espectacle.

També es vol prevenir que la presència de drons no interfereixi en les comunicacions que s’utilitzen per disparar els artefactes pirotècnics, amb la possibilitat que es pugui desviar la seva trajectòria i anar a parar al públic.

Des de l'Ajunatment assenyalen que el més important és que "es pugui gaudir d'un entorn segur" i animen a fer ús dels busos llançadora per tal de descongestionar el centre del municipi que es pot trobar col·lapsat, especialment el cap de setmana.

Des de Protecció Civil remarquen la importància de poder tenir un Pla d'Emergència ben definit i coordinat entre tots els cossos de seguretat. A banda, es recorda que no es pot entrar a la zona de Sa Palomera, ja que és on hi ha tot el material pirotècnic que es dispara. Finalment, el consistori demana "anar d'hora" a veure el concurs i demanen, en la mesura del possible, una sortida "esglaonada" dels visitants.