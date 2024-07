Francisco Javier Jarillo ja és oficialment el cap de la Policia Local de Blanes

El nou cap de la Policia Local de Blanes de Francisco Javier Jarillo Pérez va prendre possessió del seu nou càrrec aquest dilluns de forma oficial. Tot i això, l'inspector en cap ja actuava com a màxim comandament del cos de seguretat des del passat mes de novembre, quan es va jubilar l’anterior cap, Joan Garcia, després de 22 anys en aquest càrrec i 38 anys formant part del cos municipal.

L’acte de presa de possessió oficial es va fer la tarda del dilluns a la Sala de Plens Maria Dolors Oms, encapçalat per l’alcalde de Blanes i responsable polític de la Policia Local de Blanes, Jordi Hernández. També van assistir l’anterior inspector en cap, Joan Garcia; els sergents i caporals, el cap de Protecció Civil de Blanes, Josep Lluís Pouy; regidors i regidores; així com el secretari de l’Ajuntament, Alfred Lacasa, i la cap de Recursos Humans, Noemí Moreno.

L’alcalde de Blanes va aprofitar l'ocasió per valorar la tasca de la Policia Local, sobretot per la seva proximitat amb la ciutadania i el seu alt grau de professionalitat que tants cops demostra dia a dia a través de les seves actuacions. Per la seva banda, el cap de la Policia Local va remarcar que aquest nomenament significa per a ell un nou repte professional que afronta amb la confiança de comptar amb un excel·lent equip d’homes i dones que formen part del cos, indica l'ajuntament en un comunicat.

25 anys de servei a Blanes

Francisco Javier Jarillo va néixer a Barcelona l’any 1973, i forma part de la Policia Local de Blanes des de fa 25 anys. Amb anterioritat, va ser agent de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols i va incorporar-se com agent de Blanes el 1998, uns anys després que s’havia traslladat a viure al municipi.

L’any 2005 va assolir la plaça de caporal, i el 2017 la de sergent. Posteriorment, el 2021 va ser nomenat sotsinspector de la Policia Local de Blanes, després de graduar-se en Criminologia. L’any passat va guanyar la plaça com a cap del cos policial, i va passar a exercir-la inicialment fins ara, en què el nomenament s’ha oficialitzat.