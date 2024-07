L'equip de govern del Consell Comarcal de la Selva valora positivament el primer any de mandat

L'equip de govern del Consell Comarcal de la Selva (CCS), que conformen Junts i Esquerra, ha valorat positivament el primer any de mandat a l'ens. El president dels CCS, Martí Pujals, i el vicepresident tercer, Albert Sanz, han ressaltat la "bona sintonia" entre els dos grups del govern, així com amb l'oposició, amb la qual diuen haver mantingut un diàleg actiu i haver tirat endavant projectes conjuntament, assolint així "un pacte de territori".

Des de l'oposició, el portaveu del PSC al CCS, Jordi Hernández, ha confirmat el bon clima de col·laboració que hi ha entre tots els grups: "És d'agrair, s'ha establert un bon diàleg amb els portaveus de tots els grups. És una cosa que se'ls hi va demanar i estan fent". Si bé, Hernández ha carregat contra la retirada de cop dels ajuts als grups polítics per part del govern comarcal, una decisió de la qual "que no entenen el perquè" i que creuen que pot ser per "pagar la figura del tercer vicepresident que s'ha fet". A més, el líder dels socialistes ha remarcat que troba a faltar una certa "previsió", amb la convocatòria de molts plens i juntes extraordinàries des de l'equip de govern.

Durant la compareixença, Pujals s'ha mostrat molt dur amb el Govern de la Generalitat, a qui critica el mal finançament dels consells comarcals. Des de presidència, s'ha insistit que els consells comarcals són els ens prestadors de serveis als ajuntaments i són els que tenen un pitjor finançament per part del govern català. Per aquest motiu, Pujals ha instat al govern català a replantejar la situació de finançament que tenen d'aquestes institucions. El CSS té un pressupost de 56 milions d'euros per a l'exercici del 2024, que un cop consolidat amb el del NORA i amb el del Patronat del Castell de Montsoriu, supera els 73 milions d'euros. "Es tracta d'una xifra molt important, que és el reflex de la bona feina que hem fet els darrers anys", ha afirmat Pujals.

Valoració dels departaments

El Consell Comarcal de la Selva cada cop assumeix més serveis i des de l'equip de govern també ha desgranat les dades més rellevants d'alguns d'ells. El Departament d'Atenció a les Persones atén 7.000 casos a l'any a la comarca, amb diferents comissions per afrontar més concretament el problema. Enguany, s'ha creat una línia d'ajuts al transport adaptat per a aquelles persones amb discapacitat.

Per altra banda, s'ha redissenyat la gestió del servei de menjador de les escoles en què el Consell continua prestant aquest servei. S'han tramitat ajuts de menjador i transport per donar resposta a les necessitats de les famílies més desafavorides. En total, 4998 ajuts de menjador concedits i 573 ajuts de transport escolar concedits. En relació amb el servei de transport s'han mantingut les 57 rutes existents, que utilitzen cada dia un total de 2.195 alumnes de la comarca.

Des del Consell Comarcal també s'han tramitat més de 1.100 expedients en ajuts de lloguer per a famílies necessitades i s'han fet 119 inscripcions al registre d'habitatges de protecció oficial. En matèria d'ocupació, el CCS ha posat en marxa tres programes sadreçats als joves de la comarca, així com diferents programes de assessorament laboral i contractació.

En relació amb la promoció turística, s'ha posat en marxa el projecte turístico-cultural Vescomtat de Cabrera, que té com a objectiu realçar el patrimoni material i immaterial del Vescomtat per tal d'atraure nous públics al territori i promoure l'activitat econòmica dels municipis. S'han adherit al projecte els municipis d'Osor i Riudarenes i, paral·lelament, s'està treballant per a la integració dels municipis que formen part històricament dels dominis dels Cabrera de les comarques d'Osona, el Maresme, la Garrotxa i el Vallès Oriental.

Des del CSS també s'ha finalitzat les obres de millora de les instal·lacions del Centre d'Acollida d'Animals de la selva (CAAS). Precisament en aquest punt, Jordi Hernández ha anunciat que volen canviar alguns protocols per donar una major cobertura als animals i que puguin ser atesos des del centre.

En matèria de sostenibilitat, s'ha redactat la memòria per a la redacció del pla d'implementació de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible del Consell Comarcal de la Selva i l'alineació dels objectius de desenvolupament sostenible amb el Pla d'acció comarcal i amb el pressupost 2025.