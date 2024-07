Trànsit desplegarà macrocontrols d’autocars a l’autopista del Maresme

No és una decisió que tingui a veure directament amb l’impressionant sinistre, ahir, d’un autocar en un túnel de la C-32, però sí que pot ser que hagi accelerat les coses. El Servei Català de Trànsit, una vegada comprovat que el final dels peatges va tenir com a efecte secundari un augment de la circulació a les vies de gran capacitat, es va posar com a deures intentar que la sinistralitat no es disparés. Pels ferits i víctimes mortals que genera, però també per com afecten les incidències a la resta de conductors i a la fluïdesa del trànsit. Retirar un camió d’una autopista, per exemple, pot requerir unes set hores de feina.

Per això van començar a muntar controls de camions a l’AP-7, on la presència d’aquests vehicles s’ha doblat. Van demanar fer el mateix a l’autopista del Maresme, la C-32, la que va presenciar el sinistre d’un bus que transportava treballadors del centre logístic i oficines d’Inditex a Tordera, però, en aquest cas, amb el focus posat als autocars. L’ocorregut ahir precipitarà les coses.

Alta preocupació

Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT), no amagava la "immensa preocupació" que en aquests últims temps està generant la sinistralitat dels vehicles pesats a Catalunya. A l’AP-7, per exemple, els dos únics morts del 2024 eren camioners. Sense anar més lluny, dilluns es van registrar cinc sinistres amb vehicles de gran mida que van convertir l’autopista del Mediterrani en una ratera. No és la situació de la C-32, on hi ha molts menys camions perquè no té la continuïtat desitjada (mor a la N-2), però sí que s’ha detectat molta presència d’autocars i també se’n vol inspeccionar l’activitat, tant referent als vehicles com a les condicions de treball dels conductors.

La idea, va avançar Lamiel a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial, és instal·lar controls, que probablement seran bimensuals, a els antics peatges d’Alella i Arenys. Tot aquest asfalt ara desaprofitat es convertirà en un control d’autocars, fet que obligarà a executar una petita obra perquè aquests herculis vehicles puguin ser desviats cap a aquesta zona ara apartada.

No es descarta, no obstant, detenir també els camions. En la memòria, el camioner bielorús borratxo que anava en sentit contrari per la C-32 el juliol del 2023. Afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals, però sí un ensurt col·lectiu de categoria.

Què és el que es vigilarà? S’aplicarà el mateix que es fa amb els camions en els controls de l’AP-7 a la Roca, a Vilafranca o Martorell, és a dir, anàlisi del vehicle i comprovació de les condicions de treball del conductor professional. Tot això va en paral·lel de les vigilàncies que ja efectuen els Mossos d’Esquadra i que es mantindran, amb la idea d’incrementar-les tant per a busos com per a camions.

Una dada explica bé aquest treball: des de principis del 2024 s’han fet 549 controls d’ITV a camions. En 208 casos (el 38%) s’ha detectat alguna irregularitat, i això, si el camió no es retira de la carretera, pot acabar amb morts o ferits greus o amb un vehicle pesat avariat tallant un parell de carrils per una rebentada o una fallada mecànica que es podria haver evitat, amb el que això implica de congestió i llargues cues. I pèrdues econòmiques, per descomptat.

Hi haurà control de drogues i alcohol, comprovació del tacògraf (temps de descans) i revisió de la documentació i de l’estat bàsic del vehicle. "L’experiència de l’AP-7 ens demostra que els macrocontrols són efectius, perquè ja hem retirat molts camions que no estaven en condicions de circular". Traslladat a l’àmbit urbà, és com parar un borratxo amb moto i evitar que mati algú.

El pla està més que parlat amb la direcció de Transports, que depèn de Territori, i ara només falta polir detalls "perquè es pugui començar d’aquí uns quants mesos".

Aquest diari va explicar fa un parell de setmanes que Catalunya registra 19 dels 20 punts viaris de tot Espanya amb més concentració de camions, 18 dels quals estan a l’entorn de Barcelona. Això explica la preocupació de Trànsit. El seu director, en la ronda de compareixences sobre el sinistre de la C-32, va elevar el to per demanar "una conducció responsable", cosa que incloïa una menció especial als vehicles pesats, que semblen haver-se convertit en la principal sola a la sabata del SCT.

El primer macrocontrol de camions a l’AP-7 es va instal·lar l’octubre del 2022, un any després que caiguessin els peatges. La idea és que aquests registres siguin aleatoris i que no s’avisin amb temps. Es tracta, també, de generar una mica de guàrdia alta.

