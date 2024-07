Comencen les obres de rehabilitació de la residència de gent gran de Sant Hilari

Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació de la residència de la gent gran de Sant Hilari Sacalm. El projecte, que es va impulsar en l'anterior legislatura, té un cost d'1.114.463 euros i es finançarà a través del fons Next Generation de la Unió Europea.

Sussi Casellas, regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, ha assegurat que s'ha treballat de "forma molt transversal" entre totes les parts implicades, per tal que "aquest projecte englobés totes les sensibilitats i millorés la qualitat de vida no només dels qui hi resideixen, sinó també dels que en tenen cura. Una de les prioritats és que el procés de reforma tingui el mínim impacte sobre la vida de les persones que hi resideixen.

Alguns dels canvis principals són la millora d'accés a l'entrada principal, la creació d'un espai d'atenció a les famílies més reservat, la substitució dels 75 llits per models més confortables, la millora dels accessos als lavabos, la col·locació de ventiladors a totes les habitacions, l'augment de la superfície del menjador de la planta -3 i de la terrassa del pis superior, l'ampliació de la cuina i la bugaderia, l'adquisició d'electrodomèstics més eficients o la construcció d'una nova habitació polivalent. També es milloraran els tancaments de la planta principal per afavorir el confort tèrmic i es col·locarà aire condicionat a tots els espais comuns i plaques solars a tot el sostre.