Desmantellen un cultiu de 2.500 plantes de marihuana en una àrea boscosa de Caldes

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu d'unes 2.500 plantes de marihuana en una àrea boscosa de Caldes de Malavella.

Aquest dijous a primera hora del matí, cap a dos quarts de set, s'ha dut a terme el dispositiu policial en un terreny forestal a les proximitats de Can Matetes pel veïnat de Dalt del municipi.

En l'operatiu hi han participat comandaments i agents de la Policia Local de Caldes de Malavella, conjuntament amb unitats d'ARRO, comandaments i efectius de la Unitat d’Investigació i Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners.

La policia va localitzar aquesta plantació i després d'una investigació s'ha acabat realitzant el dispositiu que ha permès desmantellar aquest gran cultiu de droga. L'operatiu s'ha saldat sense detinguts.

El cap de la Policia Local, Xavi Muñoz, destaca la importància de la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat per a la detecció i prevenció d'activitats il·lícites i afegeix que "aquesta operació és un exemple clar de com la cooperació entre institucions pot donar resultats excel·lents en la lluita contra el crim organitzat". Per la seva banda, l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, ha felicitat els agents implicats, informa el consistori en un comunicat.