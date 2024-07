Lloret de Mar prohibeix fumar a totes les seves platges en una temporada turística que frega el complet fins al setembre

L'Ajuntament de Lloret de Mar prohibeix fumar a les platges i cales del municipi. Des del consistori es vol fer un "pas endavant" per generar un entorn més "saludable". L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, destaca la voluntat de ser "sostenible" i ha ressaltat que és el primer municipi de la Costa Brava que sancionarà aquells que incompleixin la normativa. Sis agents de Protecció Civil vigilaran que no es fumi i advertiran als qui ho estiguin fent i, si no els fan cas, serà la Policia Local qui multarà l'infractor. Unes platges que es preveu que estiguin plenes tot l'estiu. I és que els hotels de Lloret registren una mitjana del 95% d'ocupació fins al setembre i, de moment, les xifres d'octubre també són bones.