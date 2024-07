Una banda de narcos enviava cocaïna en bidons de melmelada des de Colòmbia i n'amagava en una casa de Riells i Viabrea. Els Mossos d'Esquadra i Vigilància Duanera han interceptat a més, al país sud-americà un carregament de 40 quilos de droga i han arrestat 40 persones de la banda durant tota la investigació policial. Entre els arrestats hi ha els principals líders de la xarxa, i en total han intervingut més de 100 quilos de cocaïna d’un valor al mercat il·lícit de més de 6 milions d’euros.

Aquesta organització criminal gestionava des de Barcelona una xarxa de pisos on es venia i distribuïa la droga, i disposava de ramificacions a Colòmbia, des d'on importaven els carregaments de cocaïna.

De tota la droga intervinguda, destaca el darrer comís que es va intervenir a Colòmbia el passat 8 de juliol amb la col·laboració de la Fiscalia Especialitzada Contra el Narcotràfic i la Policia d’Antinarcòtics de Colòmbia. Aquell dia es va interceptar a prop de Medellín un carregament de 40 quilos de cocaïna que havia de ser transportat fins a Barcelona per ser distribuïda pels narcotraficants en els diferents punts de venda que l’organització controlava a la ciutat.

Guarderia de droga

Pel que fa a les ramificacions de la banda amb terres gironines hi ha que l’encarregat principal de gestionar i diversificar l’activitat delinqüencial era un dels caps de l’organització. El juliol l’any passat va ser aturat, juntament amb la seva parella també responsable de l’organització, quan transportava 10 quilos aproximadament, de cocaïna a un dels domicilis que disposaven a Riells i Viabrea i que feien servir com a amagatall. Aquest domicili servia per dipositar les grans remeses de droga i des d’aquí l’anaven extraient per aprovisionar els diferents punts de venda. Aquest domicili servia per dipositar-hi grans remeses de droga i des d'aquí l'anaven extraient per proveir els diferents punts de venda. Per aquest fet va ser condemnat a més de sis anys de presó, que ja està complint.

Durant la investigació, els cossos policials van anar localitzant els diferents punts de venda que gestionava l'entramat criminal, així com les identitats de les persones que s'encarregaven de la venda final. Però, al seu torn, es van poder anar identificant els subministradors de la droga de l'organització i en aquest punt es van identificar dues persones que tenien contacte directe amb una font a Colòmbia. Les gestions d’investigació van permetre descobrir que els principals investigats no només es dedicaven a aconseguir substàncies estupefaents per a la seva distribució i venda final. També cometien robatoris amb força a joieries i narcoassalts, és a dir, robatoris violents a altres traficants fent-se passar per policies i enduent-se la seva mercaderia.

Un desplegament policial

El passat dimecres 3 de juliol, en coordinació amb el Jutjat i la Fiscalia, i amb un desplegament de més de 250 efectius policials, van realitzar un dispositiu per practicar 20 entrades i registres a Barcelona, Riells i Viabrea, Vacarisses i Salamanca, i alhora detenir els implicats en la trama.

Com a resultat de l’operatiu policial es van detenir 38 persones i van intervenir diferents substàncies estupefaents molt fragmentades i en disposició de ser subministrades des dels punts de venda desmantellats, així com d'altres fragments en roca.

La droga intervinguda va ser cocaïna (uns quatre kilograms en pes brut), marihuana (uns 9 quilos en brut), haixix (3 quilos aprox.), ketamina (178,7 grams), metamfetamina (128 grams), cristall (174 grams) i heroïna (9 grams). Precisament pel tractament, adulteració i preparació de la cocaïna s'ha localitzat, en un dels immobles escorcollats, un petit amagatall amb productes químics i estris per al tall i manufacturació de la droga esmentada. També es van intervenir 161.900 euros en efectiu recollits entre tots els registres, un lingot d'or de 20 grams purs, sis armes de foc (tres pistoles, un revòlver i dues escopetes -una d'aquestes retallada) així com abundant munició, i es van retirar cinc vehicles i dues motocicletes dels investigats. A més es va localitzar documentació informàtica relativa a les importacions de cocaïna realitzades per l'entramat desarticulat.

1,3 milions de blanqueigs

Els investigadors van identificar nombroses operacions patrimonials fetes pels investigats, principalment adquisicions d’immobles i vehicles al llarg dels sis darrers anys. Fruit d’aquesta investigació centrada en el blanqueig de capitals provinents d’un delicte contra la salut pública, es van detenir dos dels principals investigats i familiars i 5 persones més per la seva participació en diverses operacions de blanqueig de capitals. L’import total de les operacions de blanqueig de capitals superen l’1,3 milions d’euros, en les que s’ha identificat un importat volum de diners en efectiu utilitzat per formalitzar operacions de compravenda de béns mobles i immobles.

En el transcurs del dispositiu, els investigadors van executar mesures de caràcter econòmic i patrimonial sobre alguns dels investigats. La investigació econòmica va permetre el bloqueig i l’adopció de mesures cautelars sobre 20 immobles, 36 comptes bancaris i 16 vehicles.