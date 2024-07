Blanes repartirà 500 banderes per penjar als balcons durant la festa major

L'Ajuntament de Blanes, conjuntament amb l'Arxiu Municipal, ha posat en marxa una campanya de repartiment de banderes de la ciutat per tal que els veïns les puguin penjar durant la Festa Major de Santa Anna, que se celebra del 22 al 28 de juliol.

La iniciativa té l'objectiu de potenciar el sentiment de pertinença a la ciutat. En total, es repartiran 500 banderes, acompanyades d'un full informatiu amb la història de la bandera i l'escut de Blanes, fins que s'esgotin les existències. Les persones interessades podran anar a buscar-ho dilluns que ve a partir de les nou del matí a l'Arxiu Municipal.

Des del consistori asseguren que des que es va donar a conèixer la campanya a xarxes socials ahir a la tarda, han rebut un gran nombre de peticions per reservar-ne o preguntant com la podien aconseguir. L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, la regidora de l'Arxiu Municipal i Patrimoni, Mònica Rabassa, i el cap d'aquest servei, Toni Reyes, s'han mostrat satisfets amb la bona rebuda per part dels blanencs.