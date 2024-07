L’Ajuntament d’Arbúcies atura el desnonament d’un edifici amb 11 habitatges

L’Ajuntament d’Arbúcies ha aconseguit aquest mes de juliol aturar “sine die” un nou desnonament d’un edifici en el qual hi ha 11 habitatges amb famílies amb menors d’edat i persones grans. Amb aquest, ja són una setantena de casos en els quals el consistori ha actuat des que el 2015 es va declarar Vila Lliure de Desnonaments.

Segons ha explicat el regidor d’Habitatge, Jaume Salmeron, s’ha pogut frenar el desallotjament i aconseguir que sigui sense termini. “El protocol municipal funciona molt bé. La bona coordinació entre habitatge, serveis socials i jutjat de pau és clau per garantir que les persones afectades es puguin quedar a casa seva", assegura el regidor.

Salmeron recorda que en els últims 10 anys, des de l’àrea d’Habitatge s’ha actuat en uns 70 desnonaments, amb diferents vies de resolució, en alguns casos amb dació de pagament, és a dir, la família que es vol desnonar entrega les claus de l'habitatge al banc i no han d'abonar el deute que tenien pendent. També, amb dació de pagament, però amb lloguer social per als afectats. Hi ha hagut situacions en les quals les persones que estaven de lloguer no podien afrontar el pagament de la quantitat que se'ls requeria. El consistori va aconseguir que els condonessin el deute pendent i que els reubiquessin en un altre habitatge, propietat del mateix banc.

Borsa Municipal d'habitatge

Arbúcies fa quatre anys que va posar en marxa una campanya de captació d’habitatges buits per tal de poder oferir a col·lectius vulnerables com joves, famílies i persones grans un habitatge digne i a un preu assequible. Qualsevol propietari d'un pis a la localitat pot cedir-lo a la Borsa Municipal.

L'ajuntament selvatà disposa de nou habitatges que s’han cedit a joves i dos més a famílies. La passada tardor, el consistori va firmar un conveni de col·laboració amb la fundació Resilis per tal de cedir habitatges a joves i a persones amb un nivell econòmic baix i s’està treballant perquè aquesta borsa també arribi a persones grans amb problemes de mobilitat i de salut per tal de facilitar-los un domicili accessible.