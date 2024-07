Blanes recupera el seu passat amb la visió dels Recio

Blanes recupera el seu passat com a vila en la nova exposició introspectiva Un viatge fotogràfic. Blanes 1962-1972 sobre el passat de la ciutat en els anys seixanta i setanta de la mà de les fotografies dels germans Recio, Enric i Josep.

La inauguració va ser aquest divendres, coincidint així amb els dies previs de la festa major de Santa Anna, amb l’objectiu que, com ja va sent tradició, sigui un ingredient més d’activitats a fer durant les celebracions.

La mostra, que es podrà visitar fins al dia 11 d’agost, és una selecció feta per l’Arxiu Municipal de Blanes de setanta fotografies fetes per als germans Recio entre 1962 i 1972. Es tracta d’un treball primerenc en la carrera de tots dos fotògrafs, que buscaven en les primeres passes de la seva trajectòria mostrar l’element humà.

Una bona mostra d’aquesta perspectiva es pot veure en la fotografia que il·lustra el cartell de l’exposició, on hi ha dos nens jugant enfilats a una corda en primer pla, i darrere seu, desdibuixada, la ciutat que llavors encara era poble, amb Sant Joan destacant a l’horitzó. Són instantànies on les persones esdevenen el centre de totes les coses: a la feina, en els jocs, en el gaudi o el patiment. Els Recio cercaven protagonistes de la vida i de la història i, sempre que podien, ho feien agafant-les en moviment, alhora que plasmaven la vila d’aquells temps, permetent conèixer com era Blanes i els seus voltants, la vida al moll, l’activitat de Plaça i d’es Portal, els jocs de la canalla al carrer o els inicis d’alguns barris de la població, com ara Valldolig.

A banda de les setanta fotografies, l’exposició també inclou un audiovisual on s’ha recollit un gran nombre dels treballs que transcendeixen la fotografia per ser una obra d’art.

El projecte, tan centrat en la vida quotidiana i de carrer, també ha volgut baixar a peu de poble. Per aquest motiu, hi ha quatre tòtems a la ciutat amb diferents fotografies situades quatre ubicacions diferents repartides arreu de la ciutat: a la placeta de Valldolig, al carrer Raval Sud, a l’entrada de mar de la plaça Mare de Déu del Vilar d’Els Pins, i a l’entrada de l’esplanada del moll.

La història del Recio està estretament lligada amb Blanes. De fet, van començar a conrear la seva afició per la fotografia de ben joves, i aviat van entrar a formar part de l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC). A partir del 1968 col·laboren en la creació del Concurs Nacional de Fotografia que neix amb el nom de Trofeu Quillat de Plata que, de fet, va guanyar Josep Recio ha guanyat en més d’una ocasió.