Investiguen el pare d'un nen de cinc anys que gairebé es va ofegar en una piscina de Blanes

Investiguen el pare d'un nen de cinc anys que gairebé es va ofegar en una piscina d'un càmping de Blanes. La Policia Local el va aconseguir reanimar, va començar la investigació que ara està en mans dels Mossos d'Esquadra ara s'encarreguen de determinar si va haver-hi negligència per part del progenitor.

I és que les càmeres de vigilància el van captar sense parar atenció al menor d'edat que es va treure el flotador i va entrar a l'aigua. El pare mentre tot això succeïa estava mirant el telèfon mòbil, segons ha pogut saber Diari de Girona i mostren les imatges de les càmeres de la zona.

La Policia Local de Blanes arran dels fets va realitzar diligències informatives i va investigar per enviar al jutjat, ja que podria haver-hi negligència per part de l’adult. I és que el cos municipal va obtenir declaracions dels testimonis que hi havia, així com imatges de les càmeres de seguretat. Aquest cos local policial va començar la investigació i ara es troba a mans dels Mossos d'Esquadra que estan pendents de concloure si hi ha delicte i de quin es tracta.

Els fets van tenir lloc el divendres 12 de juliol cap a quarts de sis de la tarda a la piscina d’un càmping de la zona turística de Blanes. La Policia Local de Blanes va rebre la trucada del SEM que els informava que anaven amb helicòpter cap al càmping per atendre un nen que gairebé s'havia ofegat a la piscina de l’equipament turístic. Es van adreçar tres dotacions policials, i van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP), fins que van aconseguir reanimar-lo amb l’ajuda d’altres persones i van salvar-lo.

Simultàniament, van arribar tres ambulàncies i l’helicòpter del SEM, que va aterrar al camp de futbol del càmping per evacuar la víctima a l’hospital Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressat a la UCI pediàtrica, amb pronòstic reservat.

Dos dies després, la Policia Local de Blanes va ser informada que el nen evolucionava favorablement, li havien tret la respiració assistida i havien comprovat que no tenia seqüeles. Finalment, l’infant ha estat donat d’alta aquesta setmana del centre sanitari, indica el cos policial en un comunicat.

Arran dels fets, la Policia Local va començar a fer una investigació amb les corresponents diligències informatives per enviar-les al jutge ja que sospiten que podria haver una negligència per part del pare del menor. Ara caldrà esperar els resultats de les indagacions que porten els Mossos de Blanes.