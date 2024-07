L'Energètica inverteix 159.000 euros per instal·lar plaques solars a la coberta de l'institut escola de Lloret de Mar

L'empresa pública L'Energètica ha instal·lat panells solars fotovoltaics a la coberta de l'institut escola de Lloret de Mar (Selva). La instal·lació té 119 kilowatts de potència pic, que permetran reduir la despesa energètica del centre gràcies a l'autoconsum, i ha suposat una inversió de 159.000 euros. Les plaques ocupen el màxim de superfície possible de la coberta. Els excedents que no consumeixi el centre es destinaran a abastir altres equipaments públics i llars en situació de pobresa energètica, i la resta s'abocaran a la xarxa per proveir serveis de la Generalitat. Es preveu que la nova instal·lació fotovoltaica produeixi 160.000 kilowatts hora l'any, que estalviaran l'emissió de CO2 equivalent al que descarbonitzen 2.000 arbres.

En aquesta instal·lació s'han invertit 159.000 euros, cofinançats amb fons Feder de la Unió Europea, en el marc de l'estratègia que ha engegat l'empresa per cobrir de plaques fotovoltaiques les 1.400 teulades i terrats aptes dels edificis de la Generalitat d'aquí al 2030. Aquest any se superaran el centenar d'instal·lacions d'autoconsum construïdes.

En conjunt, tots aquests panells solars sobre coberta permetran abastir amb energia neta vora una cinquena part del consum de la Generalitat (amb una potència instal·lada d'uns 200 MW). Actualment, l'Energètica ja disposa de 19 MW de potència renovable i en té una cinquantena més en cartera (entre projectes en fase d'estudi, en tramitació o en execució).

Energia verda

A banda de les instal·lacions sobre teulada, L'Energètica invertirà en parcs solars i eòlics sobre terreny i assumirà l'explotació de centrals hidroelèctriques (com la de Can Trinxet, a Osona, el pròxim 31 de juliol) per assolir la fita de descarbonitzar tot el consum elèctric de la Generalitat.

Entre els diversos projectes, l'empresa de renovables està estudiant l'aprofitament de terrenys en desús i espais degradats en propietat de la Generalitat, té en marxa un procés de compra de parcs solars de fins a 5 MW per crida pública i també està fent trobades amb el món local per endegar projectes conjunts de generació d'energia verda de quilòmetre zero distribuïts arreu del país.

L'Energètica (Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU), participada 100% per la Generalitat, es va posar en marxa l'any passat amb l'objectiu de multiplicar la generació d'energia d'origen renovable al país i utilitzar-la per abastir els serveis públics de la Generalitat. La principal fita, amb l'horitzó l'any 2040, és aconseguir abastir amb energia neta i de proximitat tots els serveis públics de la Generalitat, com ara els hospitals i els centres d'atenció primària, els instituts i les universitats, els parcs de bombers i les comissaries de Mossos, els habitatges públics i els centres residencials, les dessalinitzadores i els trens de FGC.