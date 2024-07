Rescaten després d’hores de feina un treballador atrapat en un esfondrament a Caldes

Un accident laboral a Caldes de Malavella ha mobilitzat una quarantena d’efectius d’emergències per rescatar un treballador que ha quedat atrapat sota un mur ensorrat. Les tasques de rescat s'han allargat sis hores i hi han participat més d’una quarantena de Bombers.

Els fets han tingut lloc abans de les dotze del migdia en una masia, Cal Roc, que s'està rehabilitant situada al veïnat de les Mateues del municipi. Mentre treballaven per tal de reforçar els pilars de l’habitatge, part de la paret de càrrega s'ha ensorrat. Per mala fortuna, un dels empleats ha quedat atrapat dins una rasa soterrada quan ha cedit el mur. Segons fonts municipals, el municipi va patir un episodi de pluges que podrien haver contribuït al mal estat de la masia.

Un total de 20 dotacions dels Bombers de la Generalitat han participat en l’operatiu activat a les 12.26 hores, entre elles una del Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC), que s'han encarregat de dirigir el vessant tècnic del rescat. Efectius de la Policia Local , els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques també han acudit al lloc. En paral·lel, s'ha activat la companyia de llum perquè el col·lapse també ha afectat una línia de baixa tensió.

Sis hores atrapat

Els Bombers han retirat una part de la runa fent servir màquines excavadores, però per no posar en perill la vida de l’home atrapat han acabat optant per eines manuals, com ara una escarpa i un martell. Aquesta tasca s'ha allargat sis hores, durant les quals han anat traient les roques de paret per evitar nous col·lapses. El treballador ha pogut aguantar conscient dins una rasa que estava dos metres per sota del nivell de terra.

Cap a dos quarts de set del vespre el cos d’emergències va aconseguir arribar fins on es trobava el treballador. Immediatament, una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques es va endur l’home fins a l’hospital Josep Trueta de Girona, on ha ingressat encara conscient. L’alcalde del municipi, Salvador Balliu, ha seguit el rescat in situ, i ha volgut agrair a través d’un comunicat la celeritat i la bona feina dels cossos d’emergències. Així mateix, ha indicat que veïns i empresaris del municipi han facilitat recursos i maquinària, i que tot plegat hagi quedat en un bon ensurt.