La futbolista Melanie Serrano obre la Festa Major de Blanes

L’exjugadora del Barça i internacional Melanie Serrano Pérez va donar ahir el tret de sortida a la Festa Major de Santa Anna de Blanes amb un emotiu pregó en el qual va explicar com va ser la seva arribada a la ciutat des d’un petit poble d’Andalusia i va donar detalls de com va aconseguir fer realitat el seu somni de ser futbolista. El pregó va retornar al seu lloc original, la Plaça dels Dies Feiners, que es va omplir de gom a gom i es va guarnir més que mai.

L’alcalde de la ciutat, Jordi Hernández, va començar el parlament de benvinguda agraint a totes les entitats blanenques que fan possible la Festa Major la seva col·laboració en l’organització d’activitats de tota mena, enllaçant tot seguit amb el mateix compromís envers la ciutat mostrat des de sempre per Serrano. Hernández va assegurar que «Melanie ha viscut un llarg recorregut fins arribar on és, i ha hagut d’esmerçar molt d’esforç per aconseguir el seu somni de ser futbolista. Una història de superació i constància que no ha fet sinó augmentar la seva vàlua com a persona. Generosa, constant, amb un somriure franc sempre als llavis, un cor obert, i una modèstia que la fa ser encara més gran».

Posteriorment, Serrano va protagonitzar un pregó breu però carregat d’intensitat i sentiment, sobretot per part de la seva parella, que va seguir l’acte visiblement emocionada des de la primera fila, acompanyada de les seves dues filles bessones: Itzel i Natura. La futbolista va recordar inicialment la seva arribada a Blanes als 12 anys buscant noves oportunitats i una nova vida. Va explicar que el seu únic consol era jugar amb la pilota de futbol, i per això la seva mare la va acompanyar al Club Esportiu Blanes per veure si podia apuntar-s’hi.

Allà va ser on li van donar la primera oportunitat, ja que el responsable de l’equip femení va pagar de la seva butxaca la inscripció, perquè la família de Serrano no s’ho podria permetre. L’anècdota és que aquell home, 15 anys més tard, esdevindria el seu sogre, ja que és el pare de la seva parella, Lara Salmerón. La pregonera també va compartir amb el públic l’emoció que va significar la trucada del Futbol Club Barcelona demanant-li que s’incorporés a la disciplina del club, així com eles victòries aconseguides durant tots aquests anys.

La futbolista internacional va finalitzar el seu pregó parlant de la seva família, i concretament de com els ha canviat la vida a ella i a Lara des que van néixer les petites, ara fa dos anys i mig. L’exjugadora del Barça va destacar en tot moment el seu amor per la ciutat que la va acollir: «Com ja sabeu, porto Blanes al cor. Sempre li estaré agraïda per haver-me donat un espai on arrelar la meva família i veure-la créixer ara amb la meva parella i les meves filles. Gràcies, blanencs i blanenques. Visca Blanes i visca la Festa Major!».

Com marca la tradició, l’alcalde va lliurar-li a la futbolista la màxima distinció de l’Ajuntament de Blanes, una reproducció de la Font Gòtica. Va ser llavors quan Melanie Serrano va rebre una sorpresa preparada amb la seva parella com a còmplice, amb l’ajuda de sis exjugadores del Club Esportiu Blanes, que la van homenatjar lluint l’equipació que van compartir fa uns quants anys.