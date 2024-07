Blanes enceta una nova edició del concurs internacional de focs artificials

Blanes ha encetat la 52a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava aquest dimarts a la nit amb un espectacle farcit de llum. El responsable de la pirotècnia Josman d'Ourense, Hugo Salgado, ha detallat que han introduït "una sorpresa" que constava en disparar una part d'un espectacle diürn en plena nit. Això fa que la pirotècnia llançada a dos quarts d'onze de la nit hagi estat especialment visual. A causa de l'èxit de la prova pilot de l'any passat, aquest any l'Ajuntament de Blanes ha decidit ampliar el servei de busos llançadora en els cinc dies que durarà el concurs. Els busos connecten amb una zona d'aparcament als afores de la ciutat amb l'estació de busos del centre.

Puntualment a dos quarts d'onze de la nit els llums de la platja de Sa Palomera de Blanes s'han tancat. El motiu era que des d'aquest dimarts 23 de juliol i fins el dissabte 27 el municipi s'hi celebra la 52a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava. Aquesta nit els encarregats d'encetar el concurs han estat els membres de la pirotècnia gallega Josman, que ja fa anys que participen en aquest concurs.

L'encarregat de l'empresa, Hugo Salgado, ha explicat que aquest estiu han portat a Blanes una proposta amb una "sorpresa" que consistia en llançar una part de l'espectacle d'aquesta nit amb material pensat per a veure's durant el dia. Això ha implicat que fos especialment lluminós. Salgado detalla que han apostat per fer aquesta prova en un concurs que per a la seva companyia és la cita "més important" que tenen.

Les imatges de la primera nit del Concurs de Focs d'Artifici de la Costa Brava de Blanes / Aleix Freixas - ACN

De fet, el concurs de Blanes va ser el primer en què van participar-hi com a pirotècnia abans de la pandèmia i també el que "més renom" els ha donat. Per això han apostat per aquesta innovació a Blanes amb la pirotècnia diürna en plena nit. L'empresa d'Ourense serà la primera de totes les que participaran en aquesta 52a edició. El divendres serà el torn de la pirotècnia Valenciana, la triguanyadora de les últimes edicions del concurs.

Companyies internacionals

El dijous hi participarà una companyia italiana, Poleggi, i el dissabte tancarà una altra empresa internacional, en aquest cas francesa. Ciels en Fête clourà la programació de la 52a edició del concurs. Entremig, la nit del divendres, la pirotècnia Pibierzo (de Lleó) s'estrenaran en el concurs. L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha recordat que abans "Blanes era el gran aparador" per a molts municipis que miraven els participants dels focs i els contractaven per fer els castells de les festes majors.

Ara, aquest efecte crida s'ha perdut però l'alcalde remarca que el certamen manté "el prestigi" i això fa que moltes companyies vulguin seguir participant-hi. "Estem al nivell de concursos com el de Sant Sebastià o de Cannes", reafirma Hernández.

Ampliació del servei de bus

El concurs de focs d'enguany arriba amb una novetat a nivell de mobilitat, que és l'ampliació del servei de busos llançadora. L'any passat es va fer una prova pilot pels espectacles de la nit del divendres i dissabte. Aquesta consistia en oferir un bus llançadora gratuït que connectés la ciutat esportiva de Blanes (als afores del municipi) amb l'estació de busos que hi ha al centre.

Aquests busos començaven a les set de la tarda fins a les dotze de la nit. L'alcalde ha assegurat que la prova "va ser un èxit" i per això aquest any han repetit millorant algunes de les coses que van fallar i ampliant els dies del servei. D'aquesta manera, el bus llançadora es podrà fer servir des d'aquest dimarts fins al dissabte. A més, la nit del divendres i dissabte el servei començarà a les cinc de la tarda i s'allargarà fins les tres de la matinada.

L'objectiu d'aquest servei és "reduir" el volum de vehicles que hi ha dins de Blanes i facilitar l'aparcament a la gent que ve a veure els focs. De fet, el consistori calcula que hi passen unes 140.000 persones.