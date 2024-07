Detingut per tenir dues plantacions de marihuana i diverses armes a Riudarenes

La Policia Nacional ha detingut un home i ha desmantellat de dues plantacions de marihuana en dues cases de la urbanització de Can Fornaca a Riudarenes.

L'arrestat és un home de nacionalitat espanyola.

La investigació es va dur a terme gràcies a la col·laboració ciutadana, ja que els veïns patien els inconvenients associats al cultiu i tràfic de marihuana de la zona, així com als problemes de sobrecàrrega elèctrica amb talls de llum.

La investigació va quedar en mans de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Policia Nacional de Girona i van confirmar que hi havia dos domicilis a la urbanització Can Fornaca amb plantacions indoor de marihuana. El modus operandi consistia a cultivar la droga en habitatges tipus xalet amb fortes mesures de seguretat. Aquestes comptaven portes reforçades, filats tipus concertina i càmeres exteriors de seguretat amb què controlaven en tot moment l'entorn. Les plantacions eren a sales perfectament equipades i aïllades de l'exterior per dificultar ser detectats per les autoritats policials.

Agents de la Policia Nacional en un dels cultius de marihuana de Riudarenes / Policia Nacional

Assalt per una finestra

Finalment, la policia va fer l'entrada i registre en ambdues cases i per fer els assalts va necessitar l'actuació d'un subgrup de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de Barcelona, així com la col·laboració de la Guàrdia Municipal de Riudarenes.

En un dels domicilis atesa la resistència de la porta que comptava amb un reforç addicional, els agents de l'equip d'assalt van haver d'entrar a la casa per una de les finestres. A l'interior immoble, on es va detenir una persona, van intervenir dues ballestes amb 63 fletxes de caça aptes per al seu ús, més de 2.000 cartutxos de diferents calibres així com diverses armes blanques, entre els quals hi havia un matxet de 43 centímetres de fulla , un ganivet llancívol i un puny americà entre uns altres. També van localitzar 2,5 quilos de pela de marihuana amagades al congelador. La plantació es componia de 118 plantes d'uns 70 centímetres d'alçada, que es trobaven en una fase intermèdia de floració.

Com a resultat de la investigació van detenir el presumpte responsable de la plantació, i van desmantellar el material d'elevat valor utilitzat per al cultiu de marihuana i així van restablir el consum elèctric normalitzat a la zona. L'import total defraudat d'energia elèctrica entre els dos domicilis és de més de 50.000 euros.