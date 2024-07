Un ferit en un xoc de dos vehicles a Caldes

Un home ha resultat ferit aquest dimecres en un accident de trànsit a Caldes de Malavella.

El sinistre viari ha tingut lloc poc abans de les vuit del matí a la GI-673, a l'entrada de Caldes venint de l'A2, a l'altura del quilòmetre 2.

Per causes que es desconeixen i s'investiguen, dos cotxes han topat per fregament de forma lateral.

Arran del xoc s'han activat els efectius d'emergències: Policia Local de Caldes de Malavella, Mossos d'Esquadra de Trànsit, SEM i Bombers.

Aquest accident ha provocat el tall de la carretera i ha deixat un ferit. L'home ha resultat afectat de poca gravetat i el SEM l'ha evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona, segons Trànsit.

A banda, la situació viària ha causat retencions en ambdós sentits de la marxa i que han assolit els tres quilòmetres de longitud. La situació viària s'ha normalitzat cap a les nou del matí.