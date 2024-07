L’odissea de la coral Veus Alegres de Sant Hilari

«Seguit de peripècies, d’aventures, de desgràcies i d’esforços soferts abans d’aconseguir el que hom es proposa». D’aquesta manera és com el diccionari defineix una odissea. Una explicació que encaixa perfectament amb el que ha viscut la coral Veus Alegres de Sant Hilari Sacalm durant els últims dies. Un vol cancel·lat, una vintena d’hores en autobús i un registre policial per part de la Gendarmeria francesa són algunes de les situacions viscudes per aquest grup de 53 persones, que comptava amb gent de totes les edats, des d’un nadó d’onze mesos fins a una persona de 79 anys, per poder tornar a casa des de Florència.

L’aventura es va iniciar el dijous, quan la coral Veus Alegres i alguns acompanyants dels cantaires van volar cap a Florència per participar, en representació de Catalunya, en el Festival Internacional de Música de la Toscana, portant a terme dos concerts. «Aquesta era la motivació real del viatge», explica la presidenta de l’entitat, Emma Puigví. «El viatge de tornada estava programat per a les deu de la nit, ja que hi havia gent que treballava l’endemà», destaca Puigví. Un vol que, malauradament, mai es va portar a terme a causa d’un error informàtic de Microsoft que va paralitzar les aerolínies de pràcticament tot el món. «No enteníem perquè no ens cridaven per facturar les maletes, i de cop i volta, va sortir a les pantalles que el vol estava cancel·lat. Des de l’aerolínia no ens van donar cap informació del que estava passant, i quan per fi ens van explicar el que hi havia, només ens donaven un vol per dijous», narra la presidenta de la coral.

La coral Veus Alegres de Sant Hilari fent temps a l'àrea de descans. / Cedida/DdG

23 habitacions

«L’aerolínia ens va dir que si necessitàvem allotjament, no ens podrien atendre fins a les dotze de la nit. Aleshores, vam començar a buscar hotels, però clar, necessitàvem 23 habitacions i els hotels ja estaven gairebé tots plens perquè ja s’havien cancel·lat tres vols abans que el nostre. Per sort, vam poder trobar un hotel prop de l’aeroport mentre buscàvem alternatives per poder tornar a casa», recorda Puigví.

«Vam considerar que la millor opció era llogar un bus. Un autobús italià ens va portar fins a la frontera entre Itàlia i França, i ens va deixar a una àrea de servei, perquè un bus català ens portés cap a Sant Hilari», relata la presidenta. Però quan la coral Veus Alegres i els seus acompanyants «començàvem a veure la llum al final del túnel», el bus de la companyia catalana va trigar cinc hores a recollir-los perquè es va trobar dos accidents a la carretera. «Durant les cinc hores que vam estar esperant a l’àrea de servei vam aprendre a ballar country, swing, sardanes, balls tradicionals... Ens hem enriquit molt culturalment», expressa entre riures Puigví.

Un cop va aconseguir arribar el tan anhelat bus a l’àrea de servei on es trobaven els protagonistes d’aquesta història, com si el fet d’haver d’esperar durant cinc hores a l’estiu en una àrea de servei «amb un nadó que només comptava amb els bolquers necessaris per aguantar fins diumenge» no fos suficientment dur i estressant, encara els faltava per viure una situació esperpèntica més. «Després d’haver creuat la frontera, la Gendarmeria francesa ens va registrar un per un, demanant-nos el DNI i revisant totes les maletes», explica Puigví amb una barreja d’indignació i riure.

Finalment, la coral Veus Alegres va arribar a les set del matí del dimarts a casa, amb una vintena d’hores de carretera a l’esquena i una gran anècdota per explicar a amics i familiars. Després d’haver fet un viatge que no oblidaran mai i en el qual, com bé explica la presidenta, «tot va acabar sortint bé perquè som tots voluntaris i sempre hi ha molta comprensió i bon rotllo». Ara bé, la despesa del viatge va ser costejada pel tresorer de l’entitat, la qual «s’ha quedat sota mínims» a l’espera de rebre els diners que li pertoquen com a compensació.

