El jutjat Mercantil cancel·la un deute de 78.000 euros d'una veïna de Lloret de Mar

Tot i ser infermera i tenir una professió estable des de fa anys, una veïna de Lloret de Mar va acabar contraient un deute de 78.000 euros que ara el jutjat li ha cancel·lat en aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat.

El punt de partida va ser una malaltia que va contraure la seva llavors parella, fet que va suposar una entrada menys de salari. Tenien un fill en comú que necessita diversos tractaments, i la dona va optar per subscriure diversos préstecs per eixugar un deute que cada vegada es feia més gros. La totalitat del deute és per entitats financeres i bancs, amb préstecs al consum i targetes de crèdit.

La situació va arribar al límit, i van acabar embargant-la, obligant-la a endeutar-se més. Pel mig, va separar-se. Va assabentar-se de la possibilitat d’eixugar els deutes amb la Llei de la Segona Oportunitat, i un cop el jutjat Mercantil 2 de Girona va acceptar la demanda, va ser declarada en concurs de creditors.

«Es fa públic al BOE i els creditors tenen quinze dies hàbils per valorar si l’afectat pot haver comès un delicte o ha amagat béns», explica l’advocat de Repara tu Deuda, Antoni Galve, que ha dut el cas. «El procediment va anar prou ràpid, ho vam enllestir en quatre mesos perquè l’afectada no tenia béns», sosté. Si els creditors no s’oposen al procediment, que és el tràmit habitual, segons Galve, es demana formalment la cancel·lació dels deutes amb un informe detallat on s’han de fer constar les circumstàncies de l’endeutament i demostrar que s’ha obrat de bona fe.

Galve indica que tenen molta activitat a la província de Girona, i que cada setmana reben alguna consulta d’algun afectat gironí.

Els requisits per optar a la Llei de la Segona Oportunitat són, entre altres, ser un deutor de bona fe, i no haver sigut condemnat per delictes socioeconòmics durant els últims 10 anys, entre altres. S’hi poden acollir tant particulars com autònoms. Catalunya és el territori pioner en l’aplicació de la llei, i on més peticions s’han rebut. La mitjana dels procediments se situa entre els 18 i els 24 mesos. El despatx d’advocats ha cancel·lat més de 8,3 milions d’euros de clients a la província de Girona des que va iniciar la seva activitat el 2015.

Durant el primer trimestre de l’any es van presentar 258 concursos de creditors a la província de Girona, dels quals pràcticament la majoria (88%) van anar a nom de particulars. La xifra suposa una caiguda d’un 39% si mirem les dades del mateix període de l’any anterior, quan es van superar els 400 concursos presentats.