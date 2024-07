Vidreres preveu començar a gestionar l'aigua de les urbanitzacions a la tardor

L'Ajuntament de Vidreres preveu començar a gestionar el servei d'aigua de les seves urbanitzacions a la tardor. "El govern de Vidreres ha engegat els últims tràmits, per portar a terme la finalització de la municipalització del servei d'aigua domiciliària a les urbanitzacions, gestió, que es va iniciar fa mesos i que es preveu fer els últims passos, i en posterioritat, entrar a fer la gestió del servei domiciliari directe. Amb aquest últim pas, es procedirà a posar punt final a la gestió de les empreses que han estat operant des de fa gairebé quaranta anys al municipi", expliquen des de l'ajuntament selvatà.

L'alcalde del municipi, Jordi Camps, va explicar, el passat mes de gener, que "estem al final del procés de municipalització del servei d’aigua, que esperem que es resolgui en els propers mesos". Una fase final que ja va ser anunciada l’any 2022, quan el Tribunal Suprem va donar la raó en el procediment de municipalització al consistori selvatà.

"La situació que s’està vivint les últimes setmanes, amb manca de subministrament constant, també ha propiciat que es comenci aquest mes de juliol, el control de totes i cada una de les actuacions que les concessionàries de facto realitzen, així es començarà a revertir la situació que es viu actualment, tenint en compte la complexitat del servei i més en els mesos d’estiu", detallen des de l'Ajuntament de Vidreres. Per aquest motiu, des del consistori s’ha iniciat la petició de les dades de treballadors; subministraments; connexions indegudes d’abonats; plantacions de marihuana i impagats que representen al voltant d’un 40% dels clients i que sumen gairebé 2 milions d'euros, entre altres dades necessàries per poder acabar la municipalització.

A més, l'alcalde assegura que “iniciarem actuacions per buscar les fuites d’aigua, millores en els manteniments i inversions, s’hauran acabat les voreres no finalitzades i els furts de subministrament per part d’ocupacions". "Estem completament convençuts que la gestió per part de l’administració, representarà un abans i un després. Hem de donar servei als usuaris sortint de l’estiu i donar per solucionades les situacions problemàtiques que viu el veïnatge”, afegeix Camps. L'ens local també ha explicat a través d'un comunicat que han iniciat l’estudi de tota la maquinària nova que es necessitarà per l'optimització del servei domiciliari d’aigua.

Una subvenció de 440.000 euros

L'Ajuntament de Vidreres ha rebut una subvenció de 443.165,94 euros per portar a terme l’actuació de la nova canonada, que tindrà un cost total de 796.918,72 euros. "Aquest més del 50% de cost de l’obra serà finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua per realitzar la interconnexió d’aproximadament 5,5km, que anirà de l’estació de Mundet a l’estació del Suís, i permetrà optimitzar la capacitat de transport d’aigua a les urbanitzacions de Terra Fortuna, Puigventós, Aiguaviva Parc i al Polígon industrial", destaquen des de l'Ajuntament.

Pel que fa els deutes fiscals que les empreses tenen amb l’Agència Tributària Catalana, segons informa l'ens municipal, aquests no seran repercutits a l’Ajuntament de Vidreres tal. "Des de l’administració local s’han portat a terme tots els passos corresponents, per evitar la situació d’haver de fer front a uns deutes que no corresponen a l’Ajuntament, segons els acords amb la Generalitat de Catalunya del seu dia", sentencien des de l'Ajuntament.

"Dotze dies sense aigua"

La municipalització d'aquest servei suposarà el final d'una situació que ha suposat molts problemes als veïns de les urbanitzacions de Vidreres. "Cada any estem una mitjana de dotze dies sense aigua per culpa d’aquestes fuites a les canonades. Les factures mensuals d’aigua que paguem són d’entre 80 i 260 euros, que són més de 1.000 euros l’any. Fa anys que intentem solucionar aquest problema amb la companyia d’aigües, primer amb Rec Madral i després amb Riera Cabanyes Companyia d’Aigües SA (totes dues del mateix propietari), però no ens fan cas", va explicar al mes de gener J. López, un veí de la urbanització de Puigventós.