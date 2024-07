El correfoc manté la pólvora encesa a la Festa Major de Blanes

Ja se sap que a Blanes, quan és Festa Major, la cosa va de pólvora. Els grans protagonistes, ningú ho discuteix, sempre seran els castells del Concurs Internacional de Focs d’Artifici, però el correfoc no es queda gens curt i va tornar-ho a demostrar la nit de divendres.

La Colla de Diables Sa Forcanera de Blanes va treure a passejar flames, espurnes, timbals i bestiari conquerint amb llum i tabalades els carrers del nucli històric, que estava ple a vessar. El circuit va engegar incendiant l’Arc dels Copatrons on els percussionistes havien anat conduint el públic. També hi havia les colles de Les Gàrgoles de Foc (Banyoles) i Els Cremats (Sils), en un ambient totalment festiu. Totes juntes van fer pinya per culminar la diada de Santa Anna. Com és tradicional, el correfoc va acabar a la Plaça de l’Església, on les bèsties van ballar al ritme de la pirotècnia final.