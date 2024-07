Rescatada una excursionista a Tossa que havia quedat atrapada en un barranc

Els Bombers de la Generalitat han rescatat una excursionista que havia relliscat i havia quedat atrapada en un barranc la la zona de cala Salions de Tossa de Mar. L'avís s'ha rebut a dos quarts d'onze del matí, després que la persona caigués per un desnivell i quedés agafada d'un arbre sense poder pujar ni baixar. El grup d'actuacions especials dels Bombers l'ha rescatat amb una grua, i no ha requerit atenció mèdica. En l'operatiu també hi han participat quatre dotacions terrestres de suport.