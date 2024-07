La Pirotècnia Valenciana guanya per quarta edició consecutiva el Concurs de Focs de Blanes

L’actuació de la Pirotècnia Valenciana realitzada la nit del passat dimecres 24 de juliol ha estat proclamat aquest diumenge guanyadora del 52è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava i Trofeu Vila de Blanes celebrat aquesta setmana, del 23 al 27 de juliol. D’aquesta manera, la veterana empresa valenciana assoleix una fita fins ara mai vista al certamen blanenc: guanyar-lo durant quatre edicions consecutives.

La Pirotècnia Valenciana ha conquerit el Trofeu Vila de Blanes els anys 2019, 2022, 2023 i ara al 2024 –els anys 2020 i 2021 no hi va haver concurs per la pandèmia-, assolint un èxit fins ara mai vist. El primer premi està valorat en 6.000 €, i el segon en 2.000 €. El primer premi també inclou dos contractes més en perspectiva: participar l’any vinent de nou al concurs de Blanes, quan ja serà la 53a edició; i tancar la Festa Major de Lloret al 2025.

D’igual manera, l’empresa també rebrà el Trofeu Vila de Blanes, que li serà lliurat a l’inici del proper cicle festiu, en l’acte oficial del Pregó d’inici de la Festa Major de Santa Anna de 2025. L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, qui presideix la Comissió Tècnica del Concurs de Focs, ha estat l’encarregat de donar la notícia al Manolo Crespo, representant de l’empresa de València, acompanyat del tinent d’alcalde de Fires i Festes, Quique Pérez.

El batlle ha contactat amb la pirotècnia telefònicament, i el jove pirotècnic ha expressat l’orgull que significa per a ells haver guanyat quatre edicions consecutives del prestigiat certamen internacional blanenc, avançant que serà tot un honor tornar a Blanes l’any vinent per defensar el seu títol de campió, igual que ha fet quatre vegades seguides, pensa tornar a revalidar.

L’acte de proclamació del veredicte del 52è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava i Trofeu Vila de Blanes s’ha fet avui al migdia a la Sala de Plens farcida de públic. Els membres del jurat han lliurat les seves votacions per a la deliberació. Està format per 50 membres: 7 són de la Comissió Tècnica, i la resta són les persones que formen part del Jurat Popular.

Classificació del 52è Concurs Internacional de Focs d’Artifici

La guanyadora d’enguany ha sumat 1.105’71 punts, seguida en segon lloc per la Pirotècnia Josman amb 1.006’88. Per la seva banda, la Pirotècnia Pibierzo n’ha obtingut 957’52 i s’ha situat en la tercera posició; la Pirotècnia Poleggi 865’15 a la quarta plaça i la Pirotècnia Ciels en Fête 779’47 punts, al cinquè lloc.