Blanes retira més de 200 quilos de material pirotècnic que havia caigut durant els focs

Una vintena de submarinistes han retirat aquest dilluns més de 200 quilos de deixalles de material pirotècnic de la platja de Sa Palomera de Blanes. Es tracta de residus que han anat caient a l'aigua durant els cinc dies del 52è Concurs Internacional de Focs d'Artifici i que, de nou, han aplegat milers de persones a la localitat selvatana. Un grup de 20 submarinistes distribuïts en grups de tres o quatre han estat els encarregats de retirar tot el material que ha anat caient a la zona. Cadascun dels bussejadors portava una bossa per dipositar tot allò que es trobava, especialment plàstics i cartró a més de cobertes d'alumini que es fan servir a l'hora de disparar el material pirotècnic.

Tot plegat després que els operaris municipals hagin desmuntat tot l'operatiu de seguretat habilitat a la platja i a la roca de Sa Palomera, que és el punt des d'on es tiren els focs d'artifici. Del mar, però, també s'ha aprofitat per treure alguns residus que no tenen a veure amb els focs d'artifici, com llaunes de refrescos o tovalloletes. A banda, l'Ajuntament ha anunciat que farà una jornada de conscienciació mediambiental dirigida a la canalla i a les famílies per tal que es tingui cura del que afecten els residus al mar.

El concurs es va acabar aquest passat dissabte 27 i l'endemà es va anunciar que la Pirotècnia Valenciana ha conquerit el Trofeu Vila de Blanes d'aquesta edició 2024, igual que va fer anteriorment els 2019, 2022 i 2023.

En total són quatre edicions consecutives si es té en compte que ni el 2020, ni el 2021 no hi va haver concurs per la pandèmia. L'empresa rebrà el Trofeu Vila de Blanes, que li serà lliurat durant l'acte oficial del Pregó d'inici de la Festa Major de Santa Anna de 2025.