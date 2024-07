Dos detinguts en un dispositiu contra l'increment de robatoris violents a la zona d'oci nocturn de Lloret

La Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han realitzat un dispositiu conjunt contra l'increment dels robatoris violents a la zona d'oci nocturn de Lloret de Mar.

Aquest es va saldar amb la detenció de dues persones i la identificació de 21 més. Els detinguts són un per tràfic de drogues (contra la salut pública) i per la llei d'estrangeria.

Segons informa la Policia Nacional, aquest dispositiu es va fer a la zona de l'avinguda Just Marlés on durant l'estiu es concentra molta gent i on hi ha estrangers irregulars que exerceixen la prostitució i després roben als clients de forma violenta.

El dispositiu es va realitzar el dia 16 de juliol després de l'augment de denúncies per robatoris amb violència en aquesta àrea de Lloret de Mar. De les 21 persones identificades, els agents van trobar que n'hi havia 11 persones d'indocumentades i per aquest motiu, la Policia Nacional les va traslladar a la seva comissaria per a la seva plena identificació i van confirmar que es trobaven en situació irregular a Espanya. D'altra banda, l'operatiu conjunt va acabar amb dues detencions. Un dels arrestats és un ciutadà marroquí que incomplia la llei d'estrangeria i a qui la Policia Nacional ja ha començat l'expedient d'expulsió. Mentre que l'altre arrestat, també de la matiexa nacionalitat, se'n van fer càrrec els Mossos i se'l va enxampar venent estupefaents.

L'operatiu es va desenvolupar en la coneguda zona d'oci de Lloret de Mar, la zona de Just Marlés que durant la temporada alta i durant la matinada hi ha estrangers en situació irregular que exerceixen la prostitució. Un cop contacten amb el client, segons la policia, el solen portar a carrers foscos adjacents i aprofiten l'estat d'embriaguesa per robar-los. Qui coment el robatori de vegades és la persona que es prosituteix i sovint també el seu proxeneta.

Ho fan amb violència, aprofitant-se de la vulnerabilitat de la víctima. A la mateixa zona, també hi ha persones que es dediquen al tràfic de drogues.

Tot aquest còctel genera inseguretat entre els turistes i els comerciants de la zona, fet que va motivar el dispositiu.