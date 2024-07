L’Aplec de l’Amor tanca la Festa Major de Blanes

La Festa Major de Blanes va cloure amb el tradicional Aplec de l'Amor, que s'acull a la platja de Cala Bona (Cala Sant Francesc, oficialment)- arran de mar. Aquesta és una vetllada nocturna on el més típic és compartir un sopar acompanyat de la parella, amics, familiars o qui es vulgui de companyia.

La celebració va començar a les sis de la tarda amb una mitja audició de sardanes a càrrec de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, simultàniament a què l'ermita de Sant Francesc va acollir una missa seguida per una copa de cava, organitzada per l'Associació d'Amics de les Ermites.

Mentrestant, ja havien començat a acostar-se a la platja els primers participants, un regalim de persones de totes les edats que anaven arribant de manera constant, i que van acabar ocupant la platja en tota la seva extensió.

Acompanyat tan sols per la música d'un piano de cua, Manu Guix va anar oferint al públic tot un reguitzell de cançons que barrejaven estils ben diferents. Sempre sota l'arranjament molt personal del músic barceloní. 'Que tinguem sort', 'Un núvol blanc' o l'emotiva 'Angel' de Robbie Williams, que va formar part dels obligats bisos que ha de tenir sempre un concert que s'apreciï, van ser alguns dels temes que van sonar a l'Aplec de l'Amor d'ahir. La participació del públic que Manu Guix va reclamar des del principi es va fer més plausible quan va demanar que s'encarregués de fer els cors d'una cançó composta per ell que, com gairebé totes les seves, està carregada de nostàlgica emoció: 'Temps Passat'.

Ara bé, aquesta activa presència del públic es va fer encara més plausible quan, responent de nou a una invitació del músic, van haver-hi dues intervencions de tres noies del públic que van pujar a l'escenari i van cantar acompanyades d'un Manu Guix sorprès per la qualitat i potència de les seves veus. Finalitzant d’aquesta manera un Aplec de l'Amor que va posar el llaç més dolç a la Festa Major de Santa Anna 2024.