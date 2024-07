Presenten una moció per la «dignificació del servei d’aigua» a Vidreres

Activa Vidreres i el PSC presentaran demà una moció al ple «per a la dignificació del servei de subministrament d’aigua a tot el municipi».

«La situació de dies sense aigua en la qual es troben els vidrerencs que viuen als barris de La Goba, Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva ens ha fet avançar una moció al ple ordinari», expliquen ambdós grups municipals a través d’un comunicat. «La idea inicial era sol·licitar un ple extraordinari tota l’oposició aquest mes d’agost per reclamar que l’alcalde, Jordi Camps (Junts),f aci realitat el compromís que fa anys que té de municipalitzar el servei d’aigua als barris», afegeixen.

De la mateixa manera, Activa Vidreres i el PSC asseguren que s’està donant «un servei nefast amb continus dies sense aigua, pèrdues arreu i voreres sense reparar».

«Aquesta aigua la compra l’Ajuntament de Vidreres al consorci de la Costa Brava i la ven a l’empresa subministradora», assenyalen. Això no obstant, asseguren que l’empresa no està pagant a l’Ajuntament per l’aigua. «Hi ha una factura que segons els nostres càlculs superaria amb escreix els 1,5 milions d’euros, però que després d’innumerables peticions a l’alcalde no hem estat capaços de conèixer de forma oficial», sentencien.