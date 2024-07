La comissaria de la Policia Nacional de Lloret ja compta amb una trentena d'efectius. Recentment, s'hi han incorporat tres homes i tres dones. En aquests moments hi treballen 27 agents i quatre funcionaris del Cos General de l’Estat.

Aquesta setmana l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas s’ha desplaçat fins a la comissaria per saludar als efectius que s’han incorporat recentment. Durant la visita institucional l’alcalde va agrair al Cap de la Policia Nacional d'aquest comissaria, Miguel Pedro García, “tota la feina que duen a terme a Lloret així com la bona col·laboració amb la Policia Local i resta de cossos de seguretat”, indica l'ajuntament en un comunicat.

Precisament, el cap de setmana passat la Policia Nacional, Mossos d’Esquadra i Policia Local de Lloret han realitzat un dispositiu conjunt a l’avinguda de Just Marlès on es van identificar 21 persones de les quals 11 indocumentades que es varen traslladar a comissaria per identificació i que es trobaven en situació irregular. També es van fer dues detencions, una per delicte contra la salut pública i un altre per la llei d'estrangeria.

La Comissaria de la Policia Nacional de Lloret disposa d’una unitat operativa de policia judicial -que tracta la delinqüència organitzada com la ciberdelinqüència, falsificacions, tràfic humans, delinqüència econòmica i fiscal i tràfic de drogues-; la unitat d’estrangeria i la unitat de tramitació de DNI i passaport amb l’expedició d’uns 20.000 documents a l’any. Durant la visita institucional l’alcalde de Lloret també va fer lliurament al cap d’un regal institucional com a mostra d’agraïment i de reconeixement del seu bicentenari.