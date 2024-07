L’oposició de Lloret de Mar critica “la improvisació” del govern local

L'equip de govern de l'Ajuntament de Lloret de Mar, encapçalat per l'alcalde Adrià Lamelas (PSC), es troba en minoria des de fa pràcticament un mes, ja que Junts va decidir abandonar el govern municipal “per discrepàncies amb l'alcalde”. Per aquest motiu, la majoria de partits que conformen l'oposició a Lloret (Tots per Lloret, ERC, Sumem Lloret i Junts) asseguren, a través d'un comunicat conjunt, que el govern local “no pot donar per fet el suport extern cap a les seves polítiques quan ni tan sols està disposat a negociar”.

De la mateixa manera, aquests grups municipals expliquen que "la improvisació de l'executiu de Lamelas és màxima" i denuncien "la falta absoluta de rumb i de projecte de l'actual govern". "L'actitud de l'alcalde cap a la resta de formacions és de molt baixa consideració i cal un gir de 180 graus per redreçar-ho, perquè les conseqüències d'aquesta manera de fer recauen, en última instància, a la ciutadania", assenyala el comunicat de l'oposició de Lloret.

A més, el comunicat també exposa un dels punts que es van sotmetre a votació durant l'últim ple municipal, que és la modificació de crèdit de prop de 380.000 euros per poder tenir personal i serveis a la nova escola de Lloret, el grup de lactants de la llar d'infants Els Pops i poder pagar les hores extres de la Policia Local. Una modificació de crèdit que és definida per l'oposició com "un conjunt de despropòsits que l'alcalde pretenia imposar a la resta del ple sense seure a negociar-ne el contingut ni, tampoc, disposat a abordar altres matèries", ja que "s'ha fet quan falta un mes escàs per a l'inici del curs escolar, i és un servei que el govern ja ha posat en marxa i ja hi ha infants apuntats". Lara Torrres (Sumem Lloret) apunta que tot això "demostra la manca de planificació".

Per la seva banda, Albert Ferràndez (ERC) assegura que "fa tres setmanes que li vam demanar a l'alcalde que separés les modificacions de crèdit, que una fes referència a la Policia Local i l'altra a Educació, perquè a la modificació per temes d'Educació li votaríem a favor, però l'alcalde ha volgut fer un moviment estratègic partidista, que li ha sortit malament, i ho ha deixat junt". A més, l'oposició explica que els gairebé 245.000 euros que l'Ajuntament pretenia incorporar a la bossa d'hores extres per a la Policia Local eren "per esmenar l'error que va suposar que només en pressupostessin, inicialment el 40% menys de les hores extres previstes".

"Quan nosaltres érem al govern l'alcalde em pressionava perquè reduís la bossa d'hores extres per a la Policia Local, però ara que hem sortit de l'equip de govern, de cop i volta, volen promocionar i potenciar les hores extres, d'alguna manera han jugat d'una forma partidista", assenyala Jordi Martínez (Junts). D'altra banda, Albert Robert (Tots per Lloret) recorda que "hi ha un informe del cap de la Policia Local que explica que en els darrers anys de mitjana s'han consumit unes 15.500 hores aproximadament i que l'Ajuntament només havia pressuposat unes 6.000 hores extres".

Finalment, l'oposició assenyala que "no descarten presentar la convocatòria d'un ple extraordinari urgent en els pròxims dies i presentar una modificació de crèdit amb què es garanteixi la prestació del servei d'I-0 a la llar d'infants Els Pops, la creació de la plaça de conserge per a la nova escola Joan Domènech i Moner, així com dotar de la partida necessària per poder realitzar el nombre d'hores extres necessàries de la Policia Local".